Son Dakika Haberleri: Enes Batur ve Oyuncak Hayali Gerçekleşen Lösemili Adnan, Yaşama Tutunamadı

Enes Batur ve Oyuncak Hayali Gerçekleşen Lösemili Adnan, Yaşama Tutunamadı

1 saat önce

BURSA'nın Gemlik ilçesinde lösemi tedavisi gören Adnan Taşkıran (11), yaşamını yitirdi.

Enes Batur ve Oyuncak Hayali Gerçekleşen Lösemili Adnan, Yaşama Tutunamadı, System.String[]
BURSA'nın Gemlik ilçesinde lösemi tedavisi gören Adnan Taşkıran (11), yaşamını yitirdi. Geçen haftalarda "Tek isteğim renkli lego oyuncaklar ve YouTube fenomeni Enes Batur'u görmek" diyen Taşkıran'ın bu hayali gerçek olmuştu.

Gemlik ilçesi  Küçükkumla Mahallesi'nde yaşayan Taşkıran ailesinin 2 çocuğundan Adnan'a, 1 yıl önce Uludağ Üniversitesi Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'nde lösemi teşhisi konuldu ve 4 ay önce de kök hücre nakli yapıldı. Başarılı geçen naklin ardından hastalık tekrar etti. Bu nedenle hastaneden çıkamayan Adnan, geçen Aralık ayında sosyal medya hesabından "Sadece renkli legolar ile oynamak ve YouTube fenomeni Enes Batur'u görmek istiyorum" yazdı. Adnan'ın istekleri karşılıksız kalmadı. Birçok yardımsever Gemlikli, Adnan'a çok istediği legolardan hediye etti. Adnan Taşkıran, "Legoları çok istiyordum, onlar beni tanıyan tanımayan birçok kişi tarafından hediye edildi. Şimdi tek isteğim Enes Batur'la bir kez olsun görüşebilmek, başka bir isteğim yok, daha ne isteyeyim ki" dedi. Bu isteği de gerçek olan Adnan'ı, 30 Aralık akşamı Enes Batur, ziyarete geldi.

İKİNCİ NAKİL YAPILDI

Adnan Taşkıran'a bir hafta önce ikinci kez ilik nakli yapıldı ancak bedeni nakli kabul etmedi. Taşkıran, tedavi gördüğü hastanede bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. 

Adnan'ın cenazesinin Gemlik'te toprağa verileceği belirtildi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:18 Kaynak: DHA

Gemlik, Enes Batur, Taşkıran, Güncel
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