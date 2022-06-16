Enez'de uğur böceği istilası - Son Dakika
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Enez'de uğur böceği istilası

16.06.2022 12:12

Enez'de uğur böceği istilasıEDİRNE Edirne'nin Enez ilçesinde turistik sahil bölgesi olan Saros Körfezi uğur böceklerinin istilasına uğradı.

Enez'de uğur böceği istilası

EDİRNE Edirne'nin Enez ilçesinde turistik sahil bölgesi olan Saros Körfezi uğur böceklerinin istilasına uğradı.

Edirne'nin Enez ilçesinde turistik sahil bölgesi olan Saros Körfezi ve ilçenin neredeyse tamamı uğur böceklerinin istilasına uğradı. Sayıları oldukça fazla olan uğur böcekleri ara ara vatandaşları ısırdıkları için tatilciler tedirgin oluyor.

"Felaket şekilde geldiler"

Çok sayıda her yerde olduklarını belirten Seher Dramalı, "Felaket şekilde geldiler. Ağaçlar her yerdeler. Çok kötü ısırıyorlar" dedi.

Sahil boyunca, yollarda tatilcilerin ve ilçe halkını yürürken zorlandıkları gözlemlendi.

Enez'de uğur böceği istilası
Enez'de uğur böceği istilası
Enez'de uğur böceği istilası
Enez'de uğur böceği istilası
Enez'de uğur böceği istilası
Enez'de uğur böceği istilası
Enez'de uğur böceği istilası
Enez'de uğur böceği istilası
Enez'de uğur böceği istilası
Enez'de uğur böceği istilası
Enez'de uğur böceği istilası
Enez'de uğur böceği istilası

YORUMLAR
500
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Enez'de uğur böceği istilası - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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