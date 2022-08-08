Norveç Kralı 5. Harald hastaneden taburcu edildi - Son Dakika
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Norveç Kralı 5. Harald hastaneden taburcu edildi

08.08.2022 16:28
Norveç Kralı 5. Harald hastaneden taburcu edildi

Enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan Norveç Kralı 5. Harald'ın taburcu edildiği bildirildi.

Enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan Norveç Kralı 5. Harald'ın taburcu edildiği bildirildi.

Kraliyet ailesinden yapılan açıklamada, 85 yaşındaki kralın başkent Oslo'daki hastaneden taburcu olduğu belirtildi.

Açıklamada, kralın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Norveç Kralı, 4 Ağustos'ta ateşlenmesi nedeniyle Oslo Üniversite Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Kral, 22 Mart'ta Kovid-19'a yakalanmış, görevine birkaç günlüğüne ara vererek yerini oğlu ve tahtın varisi Prens Haakon'un devralacağı belirtilmişti.

Üç doz Kovid-19 aşısı olan Kral 5. Harald son yıllarda birkaç kez sağlık sorunu yaşamış, 2020'de kalp kapakçığı ameliyatı olmuştu.

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Kaynak: AA

Norveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Norveç Kralı 5. Harald hastaneden taburcu edildi - Son Dakika

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