Engelli Bireyler İçin İstişare Toplantısı

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, Diyarbakır'da 7 ilin katılımıyla Bölge İstişare Toplantısı düzenledi.

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, beraberindeki komisyon üyeleri ile çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi.

Valiliği ziyaret ederek Vali Murat Zorluoğlu ile görüşen Kasapoğlu ve komisyon üyeleri ardından Diyarbakır Surkent İşitme Engelliler Ortaokulunu ziyaret etti.

Daha sonra Kasapoğlu başkanlığında kentteki bir otelde düzenlenen toplantıya, Diyarbakır, Batman, Bitlis, Mardin, Siirt, Şırnak ve Van'dan temsilciler katıldı.

Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, 3 Temmuz 2025 itibarıyla faaliyetlere başlayan komisyon olarak engellilere yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin olası tıkanıklıkları yerinde görmek, sorunu bizzat muhataplarından dinlemek üzere toplantılar düzenlediklerini söyledi.

"1300'den fazla raporu birlikte incelemeye aldık"

"TBMM çatısı altında 30 resmi komisyon toplantısı gerçekleştirdik. Meclis'imizin yaz sürecindeki tatilinde durmadık. Odak grup çalışmalarımızla yine toplumumuzun nabzını tuttuk. Herkesten bu anlamda bilgi, rapor, öneri, yazılı belge ve proje talep ettik. Bugüne kadar tüm paydaşlarımızdan gelen 1300'den fazla raporu birlikte incelemeye aldık. İlgili kurumlara, yerel yöneticilere 1300'e yakın resmi yazıyla sorular sorduk. Bilgi talep ettik, veriler istedik. Bu anlamda yazışmalarımız, bilgi trafiğimiz devam ediyor. Asıl bilginin ve hakikatin sahada olduğunun farkındayız, o yüzden buradayız." ifadelerini kullanan Kasapoğlu, ilk bölge istişare toplantısını Karadeniz Bölgesi'nde düzenlediklerini, son olarak da geçen günlerde Kayseri'de 12 ilin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kasapoğlu, 81 ildeki engellilerin sorunlarını, talep ve önerilerini dinleyene kadar bu toplantıları sürdüreceklerini dile getirerek, "Bizim anlayışımıza göre devletin dili şefkattir, adalettir, hizmettir. Bu hizmetin Türkiye'nin her bir metrekaresinde adil bir şekilde var olması esastır. Cumhurbaşkanı'mızın hep ifade ettiği 'Batı'da ne varsa Doğu'da da o olacak' düsturu sadece binalar, yollar için değil, haklar, erişilebilirlik standartları, bağımsız yaşam için de geçerlidir." dedi.

Komisyon olarak raporun omurgasını dört ana sütunla oluşturduklarını anlatan Kasapoğlu, bunun "erişilebilirlik", "eğitim", "istihdam" ve "sağlık" olduğunu belirtti.

Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erişilebilirlik dediğimizde sadece rampayı, asansörü kastetmiyoruz. Bilgiye erişimi, adalete erişimi, dijital alana erişimi, sosyal hayata erişimi kastediyoruz. Diyarbakır'ın bir köyündeki işitme engelli kardeşimizin kamu kurumunda kendini ifade etmesi bir erişilebilirlik konusu. Engelli bireyin bedeninde değil, engeli sistemde, tasarımda, uygulamada tespit ediyoruz. Eğer bir vatandaşımız sokağa çıkamıyorsa, okula gidemiyorsa, işe giremiyorsa bu ondan kaynaklı bir durum değil. Bu sistemle ilgili var olan tıkanıklığı bizlere gösteriyor. Şehrin yerel yönetiminin tamamlayamadığı bir sorumluluğu bizlere en açık şekilde gösteriyor. İstihdam noktasında iş dünyasının, özel sektörün, ticaret ve esnaf odalarının da süreçte görev alması ve sorumluluk alması gerekiyor. Nasıl eksikleri gidermek gibi bir sorumluluğumuz varsa güzeli de hep birlikte çoğaltmak bizlerin sorumluluğu. O yüzden bugün açıklıkla, samimiyetle burada kendinizi ifade etmeniz en büyük beklentimiz. İnanıyoruz ki bu güzel birliktelik güzel sonuçlara yol açacak."

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.

Kasapoğlu, toplantı sonrası basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonunun tüm Türkiye'yi ilgilendiren bir komisyon olduğuna işaret ederek, bu konuda herkese görev düştüğünü belirtti.

Okuldaki öğretmenin, idarecinin, apartmandaki yöneticinin, mimarın, müteahhitin, mühendisin, antrenörün, siyasetçinin, valinin, kaymakamın, belediye başkanının herkesin sorumluluğu bulunduğunu dile getiren Kasapoğlu, bu nedenle bu komisyonun bu anlamda sınırlar ötesi, kurumlar ötesi ve kişiler ötesi olduğunu vurguladı.

Kasapoğlu, komisyonun çalışmalarının da diğer araştırma komisyonlarından farklı olduğunu ifade ederek, "Engellilerle ilgili yürütülen çalışmalarda tüm kurum ve kuruluşların eşgüdüm sağlaması gerekiyor. Sosyal politikalar konusu bambaşka bir konu. Hak temelli yaklaştığımız, büyük adımlar attığımız, büyük kazanımlar elde ettiğimiz bir konu. İşte bunların her birinin şu andaki yansımaları, vatandaşlarımızın bu konudaki hissiyatı, memnuniyeti bunları ölçüyoruz. Bunları ölçmeye devam edeceğiz. Bunlarla ilgili raporumuzda çok somut sonuçları paylaşacağız." diye konuştu.

Yerel yönetimlere de büyük görevler düştüğünü anlatan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"İl, ilçe ve büyükşehir belediyelerinin bu sorumluluğu ve bu sorumluluğu yerine getirme misyonunu daha güçlü ortaya koymaları lazım. Aldığımız raporlar, gördüğümüz fotoğraf bize yerel yönetimlerin bu noktada olması gerektiği çıtanın altında olduğunu gösteriyor. O yüzden ivedilikle İstanbul'dan Kars'a kadar, Kars'tan Ardahan'a kadar, Edirne'ye kadar her yerde bu sorumlulukların hatırlatılması, takip edilmesi ve uygulanması gerekiyor."

"Engellilere yönelik zihinsel olarak da dönüşüm yaşanması gerekiyor"

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu da 7 ili kapsayan, engellilerin sorunlarının ve çözüm önerilerinin ele alındığı istişare toplantısına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Engellilerin yaşadığı zorlukların ülkeden ülkeye değişiklik, farklılık gösterdiğini belirten Zorluoğlu, Türkiye'de engellilere yönelik yapılan kanuni düzenlemelerin tarihsel sürecine değindi.

Zorluoğlu, engellilere yönelik zihinsel olarak da dönüşüm yaşanması gerektiğine işaret ederek, şu görüşleri paylaştı:

"Mevzuatımız büyük ölçüde tamamlanmış vaziyette. Sorun bence uygulamada ve zihinsel dönüşüm alanında. Mesela yaya geçidi üzerine arabasını park ederek engelli vatandaşımızın geçişini engelleyen bir sürücünün sorunu mevzuat değil, empati sorunudur. Belediye otobüsü şoförlerinin bile halen engelli vatandaşlarımıza gerekli kolaylığı göstermemelerini hukuki düzenleme eksikliği ile açıklayamayız. Bu ve buna benzer çok sayıda örnek verilebilir. Bu manada engelliler hususunda zihinsel dönüşümü hızlandıracak, empati seviyemizi artıracak çalışmalara ve projelere de çok ihtiyaç olduğu kanaatindeyim."

Programa, komisyon üyesi 8 milletvekili, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, ilgili kurumların müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve engelli bireyler katıldı.