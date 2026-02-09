Engelli Bireyler İçin İstişare Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Engelli Bireyler İçin İstişare Toplantısı

Engelli Bireyler İçin İstişare Toplantısı
09.02.2026 18:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, Diyarbakır'da 7 ilin katılımıyla toplantı yaptı.

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, Diyarbakır'da 7 ilin katılımıyla Bölge İstişare Toplantısı düzenledi.

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, beraberindeki komisyon üyeleri ile çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi.

Valiliği ziyaret ederek Vali Murat Zorluoğlu ile görüşen Kasapoğlu ve komisyon üyeleri ardından Diyarbakır Surkent İşitme Engelliler Ortaokulunu ziyaret etti.

Daha sonra Kasapoğlu başkanlığında kentteki bir otelde düzenlenen toplantıya, Diyarbakır, Batman, Bitlis, Mardin, Siirt, Şırnak ve Van'dan temsilciler katıldı.

Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, 3 Temmuz 2025 itibarıyla faaliyetlere başlayan komisyon olarak engellilere yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin olası tıkanıklıkları yerinde görmek, sorunu bizzat muhataplarından dinlemek üzere toplantılar düzenlediklerini söyledi.

"1300'den fazla raporu birlikte incelemeye aldık"

"TBMM çatısı altında 30 resmi komisyon toplantısı gerçekleştirdik. Meclis'imizin yaz sürecindeki tatilinde durmadık. Odak grup çalışmalarımızla yine toplumumuzun nabzını tuttuk. Herkesten bu anlamda bilgi, rapor, öneri, yazılı belge ve proje talep ettik. Bugüne kadar tüm paydaşlarımızdan gelen 1300'den fazla raporu birlikte incelemeye aldık. İlgili kurumlara, yerel yöneticilere 1300'e yakın resmi yazıyla sorular sorduk. Bilgi talep ettik, veriler istedik. Bu anlamda yazışmalarımız, bilgi trafiğimiz devam ediyor. Asıl bilginin ve hakikatin sahada olduğunun farkındayız, o yüzden buradayız." ifadelerini kullanan Kasapoğlu, ilk bölge istişare toplantısını Karadeniz Bölgesi'nde düzenlediklerini, son olarak da geçen günlerde Kayseri'de 12 ilin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kasapoğlu, 81 ildeki engellilerin sorunlarını, talep ve önerilerini dinleyene kadar bu toplantıları sürdüreceklerini dile getirerek, "Bizim anlayışımıza göre devletin dili şefkattir, adalettir, hizmettir. Bu hizmetin Türkiye'nin her bir metrekaresinde adil bir şekilde var olması esastır. Cumhurbaşkanı'mızın hep ifade ettiği 'Batı'da ne varsa Doğu'da da o olacak' düsturu sadece binalar, yollar için değil, haklar, erişilebilirlik standartları, bağımsız yaşam için de geçerlidir." dedi.

Komisyon olarak raporun omurgasını dört ana sütunla oluşturduklarını anlatan Kasapoğlu, bunun "erişilebilirlik", "eğitim", "istihdam" ve "sağlık" olduğunu belirtti.

Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erişilebilirlik dediğimizde sadece rampayı, asansörü kastetmiyoruz. Bilgiye erişimi, adalete erişimi, dijital alana erişimi, sosyal hayata erişimi kastediyoruz. Diyarbakır'ın bir köyündeki işitme engelli kardeşimizin kamu kurumunda kendini ifade etmesi bir erişilebilirlik konusu. Engelli bireyin bedeninde değil, engeli sistemde, tasarımda, uygulamada tespit ediyoruz. Eğer bir vatandaşımız sokağa çıkamıyorsa, okula gidemiyorsa, işe giremiyorsa bu ondan kaynaklı bir durum değil. Bu sistemle ilgili var olan tıkanıklığı bizlere gösteriyor. Şehrin yerel yönetiminin tamamlayamadığı bir sorumluluğu bizlere en açık şekilde gösteriyor. İstihdam noktasında iş dünyasının, özel sektörün, ticaret ve esnaf odalarının da süreçte görev alması ve sorumluluk alması gerekiyor. Nasıl eksikleri gidermek gibi bir sorumluluğumuz varsa güzeli de hep birlikte çoğaltmak bizlerin sorumluluğu. O yüzden bugün açıklıkla, samimiyetle burada kendinizi ifade etmeniz en büyük beklentimiz. İnanıyoruz ki bu güzel birliktelik güzel sonuçlara yol açacak."

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.

Kasapoğlu, toplantı sonrası basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonunun tüm Türkiye'yi ilgilendiren bir komisyon olduğuna işaret ederek, bu konuda herkese görev düştüğünü belirtti.

Okuldaki öğretmenin, idarecinin, apartmandaki yöneticinin, mimarın, müteahhitin, mühendisin, antrenörün, siyasetçinin, valinin, kaymakamın, belediye başkanının herkesin sorumluluğu bulunduğunu dile getiren Kasapoğlu, bu nedenle bu komisyonun bu anlamda sınırlar ötesi, kurumlar ötesi ve kişiler ötesi olduğunu vurguladı.

Kasapoğlu, komisyonun çalışmalarının da diğer araştırma komisyonlarından farklı olduğunu ifade ederek, "Engellilerle ilgili yürütülen çalışmalarda tüm kurum ve kuruluşların eşgüdüm sağlaması gerekiyor. Sosyal politikalar konusu bambaşka bir konu. Hak temelli yaklaştığımız, büyük adımlar attığımız, büyük kazanımlar elde ettiğimiz bir konu. İşte bunların her birinin şu andaki yansımaları, vatandaşlarımızın bu konudaki hissiyatı, memnuniyeti bunları ölçüyoruz. Bunları ölçmeye devam edeceğiz. Bunlarla ilgili raporumuzda çok somut sonuçları paylaşacağız." diye konuştu.

Yerel yönetimlere de büyük görevler düştüğünü anlatan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"İl, ilçe ve büyükşehir belediyelerinin bu sorumluluğu ve bu sorumluluğu yerine getirme misyonunu daha güçlü ortaya koymaları lazım. Aldığımız raporlar, gördüğümüz fotoğraf bize yerel yönetimlerin bu noktada olması gerektiği çıtanın altında olduğunu gösteriyor. O yüzden ivedilikle İstanbul'dan Kars'a kadar, Kars'tan Ardahan'a kadar, Edirne'ye kadar her yerde bu sorumlulukların hatırlatılması, takip edilmesi ve uygulanması gerekiyor."

"Engellilere yönelik zihinsel olarak da dönüşüm yaşanması gerekiyor"

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu da 7 ili kapsayan, engellilerin sorunlarının ve çözüm önerilerinin ele alındığı istişare toplantısına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Engellilerin yaşadığı zorlukların ülkeden ülkeye değişiklik, farklılık gösterdiğini belirten Zorluoğlu, Türkiye'de engellilere yönelik yapılan kanuni düzenlemelerin tarihsel sürecine değindi.

Zorluoğlu, engellilere yönelik zihinsel olarak da dönüşüm yaşanması gerektiğine işaret ederek, şu görüşleri paylaştı:

"Mevzuatımız büyük ölçüde tamamlanmış vaziyette. Sorun bence uygulamada ve zihinsel dönüşüm alanında. Mesela yaya geçidi üzerine arabasını park ederek engelli vatandaşımızın geçişini engelleyen bir sürücünün sorunu mevzuat değil, empati sorunudur. Belediye otobüsü şoförlerinin bile halen engelli vatandaşlarımıza gerekli kolaylığı göstermemelerini hukuki düzenleme eksikliği ile açıklayamayız. Bu ve buna benzer çok sayıda örnek verilebilir. Bu manada engelliler hususunda zihinsel dönüşümü hızlandıracak, empati seviyemizi artıracak çalışmalara ve projelere de çok ihtiyaç olduğu kanaatindeyim."

Programa, komisyon üyesi 8 milletvekili, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, ilgili kurumların müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve engelli bireyler katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engelli Bireyler İçin İstişare Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı Yoğun bakımdayken Erdoğan’a sunum yaptırmış Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı! Yoğun bakımdayken Erdoğan'a sunum yaptırmış
Türkiye’den 3 ülkeye birden tren yolculuğu Biletler sudan ucuz Türkiye'den 3 ülkeye birden tren yolculuğu! Biletler sudan ucuz
2026 Kış Olimpiyatları’nda korkunç kaza 2026 Kış Olimpiyatları'nda korkunç kaza
Cevdet Yılmaz’dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu Cevdet Yılmaz'dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu
Sisi’den kritik Somali adımı Ülkeye asker konuşlandıracak Sisi'den kritik Somali adımı! Ülkeye asker konuşlandıracak
Skandal görüntüler Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti Skandal görüntüler! Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti
İngiltere’de Epstein depremi Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti İngiltere'de Epstein depremi! Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti
Keçiören Belediye Başkanı CHP’den istifa etti, Mansur Yavaş’tan ilk açıklama geldi Keçiören Belediye Başkanı CHP'den istifa etti, Mansur Yavaş'tan ilk açıklama geldi

17:30
Fenerbahçe’den Trabzonspor’u şoke eden telefon
Fenerbahçe'den Trabzonspor'u şoke eden telefon
17:30
Bebek Otel’in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
Bebek Otel'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
17:08
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt
16:55
Boğaziçi Üniversitesi karıştı
Boğaziçi Üniversitesi karıştı
16:50
Tartışma yaratan hamburger “Pahalı“ diyen de var, normal bulan da
Tartışma yaratan hamburger! "Pahalı" diyen de var, normal bulan da
16:20
Türkiye’nin konuştuğu Barış’ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor
Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor
15:43
Geri adım atmadı İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu’nun ilk sözleri
Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu'nun ilk sözleri
15:27
Emeklileri ve emekli olacakları yakından ilgilendiren sistem değişiyor
Emeklileri ve emekli olacakları yakından ilgilendiren sistem değişiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 18:11:40. #.0.4#
SON DAKİKA: Engelli Bireyler İçin İstişare Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.