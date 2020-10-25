Engelli genç müzik tutkusuyla hayata bağlandı - Son Dakika

Engelli genç müzik tutkusuyla hayata bağlandı

25.10.2020 10:36

Engelli genç müzik tutkusuyla hayata bağlandı Çorum'da yaşayan görme ve yürüme engelli Murat Coşkun, eğitim almadan org, saz, darbuka ve flüt çalmayı öğrendi 19 yaşındaki Murat Coşkun: "Bedensel engelli olmak başarılı olmaya engel değil" Çorum'da yaşayan görme ve yürüme engelli Murat Coşkun,...

Engelli genç müzik tutkusuyla hayata bağlandı

Çorum'da yaşayan görme ve yürüme engelli Murat Coşkun, eğitim almadan org, saz, darbuka ve flüt çalmayı öğrendi

19 yaşındaki Murat Coşkun:

"Bedensel engelli olmak başarılı olmaya engel değil"

ÇORUM - Çorum'da yaşayan görme ve yürüme engelli Murat Coşkun, 4 müzik aleti çalabiliyor.

Hiçbir eğitim almadığı halde org, saz, darbuka ve flüt çalabilen 19 yaşındaki Murat Coşkun, müziğe olan tutkusuyla görenleri kendisine hayran bırakıyor. Küçük yaşta görme, 7 yaşında ise yürüme yetisini kaybeden Coşkun'a en büyük desteği ise ailesi veriyor. Kur'an-ı Kerim okumayı bilmemesine rağmen bilgisayardan dinleyerek Yasin Suresi'ni öğrenen Coşkun, sureyi ezbere okuyor.

2 yaşında görme yeteneğini kaybettiğini,7 yaşında ise rahatsızlığı nedeniyle yürüyemez hale geldiğini söyleyen Murat Coşkun, "Müzik hayatıma 2016-2017 yıllarında başladım. Herhangi bir eğitim almadım. Müzik aletlerini çalmayı kendi kendime öğrendim. Bağlama, org, darbuka ve flütle uğraşıyorum. Anne ve babam bana destek oluyorlar. İyi ki varlar. Onlarla gurur duyuyorum. 7 yaşında saz çalmayı öğrendim. Küçük yaşlardan beri müzik merakım var. Ben sanatçı ya da besteci değilim sadece müzisyenim" dedi.

Engelli olmasına rağmen her şeyi elinden geldiğince yapmaya çalıştığını kaydeden Coşkun, "Hayatta bedensel engelli olmak bir şeyi başarmaya engel değildir. Günlük radyoları, haberleri takip ediyorum. Eve misafir geldiğinde müziğe olan tutkumu bildikleri için benden istek parçalar istiyorlar. Misafirlere istedikleri türküleri söylüyorum. Kimseyi kırmadan gelen talepleri yerine getiriyorum" ifadelerini kullandı.

Engelli genç müzik tutkusuyla hayata bağlandı
Engelli genç müzik tutkusuyla hayata bağlandı
Engelli genç müzik tutkusuyla hayata bağlandı
Engelli genç müzik tutkusuyla hayata bağlandı

Murat Coşkun, Engelli, Çorum, Müzik, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Engelli genç müzik tutkusuyla hayata bağlandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Azerbaycan Dağlık Karabağ için vura vura ilerliyor! Ermenilerin mühimmatları tükendi Hazine'ye ve Gelir İdaresi'ne 3 bin yeni personel alımı yapılacak Son Dakika! İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle Harem-Sirkeci arabalı vapur seferleri iptal edildi 'Canı sıkıldı' diye evini terk etti, 2 gün sonra sağ salim bulundu Başkent'teki uyuşturucu ticaretinin yüzde 70'ini elinde tutuyordu: Firari baron kıskıvrak yakalandı Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje'yi mağlup ederek profesyonel dövüş hayatını sonlandırdı Ermenistan, Azerbaycan ordusuna karşı çocuk askerleri kullanıyor Aliyev silah aldıkları ülkeleri tek tek saydı! Türkiye ilk sırada değil
Nihat Hatipoğlu'ndan Nihat Hatipoğlu'ndan "Otelinde içki satılıyor" iddiasına yanıt: Asla satılmadı, aklınızca benden intikam aldınız         
10:27
Kenti etkisi altına aldı! İşte İstanbul'dan kartpostallık sis manzaraları Kenti etkisi altına aldı! İşte İstanbul'dan kartpostallık sis manzaraları         
10:13
İstanbul'da kafeteryada taciz iddiası! Çalışanlar fark etti, sopayla dövdü İstanbul'da kafeteryada taciz iddiası! Çalışanlar fark etti, sopayla dövdü         
09:34
ABD Büyükelçiliği, Azerbaycan için terör saldırısı uyarısı yaptı ABD Büyükelçiliği, Azerbaycan için terör saldırısı uyarısı yaptı         
09:07
Sağlık çalışanı istedi, Bakan Koca tüm 112 personeline aşure gönderdi Sağlık çalışanı istedi, Bakan Koca tüm 112 personeline aşure gönderdi         
08:09
Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Geert Wilders'tan skandal karikatür paylaşımı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Geert Wilders'tan skandal karikatür paylaşımı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "terörist" dedi         
07:37
Kick boksun Türkiye'deki öncülerinden Tarık Solak vefat etti Kick boksun Türkiye'deki öncülerinden Tarık Solak vefat etti         
22:21
Eski kocasını öldürüp tandırda yakan kadın tutuklandı, ifadesinde cinayeti detaylarıyla anlattı Eski kocasını öldürüp tandırda yakan kadın tutuklandı, ifadesinde cinayeti detaylarıyla anlattı         
20:54
Azerbaycan tarafından etkisiz hale getirilen İHA'da PKK şüphesi Azerbaycan tarafından etkisiz hale getirilen İHA'da PKK şüphesi         
19:16
Kuveyt ve Katar'da Hazreti Muhammed'e saygısızlık yapan Fransa'nın ürünlerine boykot Kuveyt ve Katar'da Hazreti Muhammed'e saygısızlık yapan Fransa'nın ürünlerine boykot         
17:31
TRT'den, Erdoğan'ın konuşması sırasında ekranda çıkan anlamsız harflerle ilgili açıklama TRT'den, Erdoğan'ın konuşması sırasında ekranda çıkan anlamsız harflerle ilgili açıklama         
15:53
Şafak Sezer, lüks villasını 9 milyon 700 bin TL'ye satışa çıkardı Şafak Sezer, lüks villasını 9 milyon 700 bin TL'ye satışa çıkardı         
15:50
Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor         
14:38
10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni aşka yelken açtı 10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni aşka yelken açtı         
13:56
Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için aylık bin lira teklif ettiler Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için aylık bin lira teklif ettiler         
12:21
Erkek yolcu, yüzüne tüküren kadın yolcuyu hareket halindeki otobüsten aşağı attı Erkek yolcu, yüzüne tüküren kadın yolcuyu hareket halindeki otobüsten aşağı attı         
11:31
Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2020 11:08:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Engelli genç müzik tutkusuyla hayata bağlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei