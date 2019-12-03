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Engelli sporculardan Başkan Fadıloğlu'na ziyaret

7 saat önce

Alleben1 Yüzme Havuzu Engelli Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören engelli sporcular, Şehitkamil Belediye Başkanı Fadıloğlu'nu ziyaret etti.

Engelli sporculardan Başkan Fadıloğlu'na ziyaret, System.String[]

Alleben1 Yüzme Havuzu Engelli Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören engelli sporcular, Şehitkamil Belediye Başkanı Fadıloğlu'nu ziyaret etti.


Alleben1 Yüzme Havuzu Engelli Rehabilitasyon Merkezi yüzücüleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun misafirleri oldu. Engelli sporcuları kapıda karşılayan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, sporcular ile tek tek selamlaştı. Engelli sporcular, günün anısına Başkan Fadıloğlu'na çiçek takdiminde bulundular. Engelli sporcularla yakından ilgilenen ve uzun süre sohbet eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, sporcularla keyifli anlar yaşadı. Engelli yüzücülerden Abdullah Bulduk, Başkan Fadıloğlu'na ve arkadaşlarına şarkı söyledi. Şarkının ardından Başkan Fadıloğlu ve arkadaşları hep birlikte Abdullah Bulduk'u alkışladı. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle sporculara çeşitli hediyeler verdi.


Sporcularla tek tek ilgilendi


Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Alleben1 Yüzme Havuzu Antrenörü Ali Göz, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bugün engelli sporcularımızla beraber Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'nu ziyaret ettik. Sağ olsun Başkanımız, sporcularımızı makamında ağırlayarak, tek tek ilgilenip, onlarla yakından ilgilendi. Sporcularımız, Başkanımız ile sohbet etme imkanı buldu. Sporcularımız, Başkanımıza vermiş oldukları desteklerden ötürü teşekkürlerini ilettiler. Başkanımız, günün ve anlamına binaen sporcularımıza çeşitli hediyeler sundu. Başkanımıza, bir kez daha engeli sporcularımıza vermiş oldukları desteklerden dolayı yürekten teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.


Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun kendilerini en iyi şekilde ağırladığını kaydeden engelli sporcu Bilal Muhammed Karataş, gösterilen ilgiden memnun olduğunu ifade etti.


Ziyaret sonunda Başkan Rıdvan Fadıloğlu, engelli sporcular ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. - GAZİANTEP

Şehitkamil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:03 Kaynak: İHA
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