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Engelliler hünerlerini sergiledi

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne (AÇSH) bağlı Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan engelliler tarafından Dünya Engelliler günü etkinlikleri kapsamında el sanatları sergisi açıldı.

Engelliler hünerlerini sergiledi, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne (AÇSH) bağlı Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan engelliler tarafından Dünya Engelliler günü etkinlikleri kapsamında el sanatları sergisi açıldı.


MNG AVM'de düzenlenen serginin açılışına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, AÇSH İl Müdür Yardımcısı İsmet Erdal, Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Mehmet Polat, Çocuk Destek Merkezi Müdür Yardımcısı Ahmet Gömleksiz, kurum çalışanları, engelliler ve davetliler katıldı.


AÇSH İl Müdürü Cemil İlbaş, yaptığı konuşmada, engellilerin hünerlerini sundukları el emeği göz nuru serginin, engelleri aşmanın ne demek olduğunu ispatladığını söyledi.


Engellilerin sanata yönelmesinin kendileri adına mutluluk verici olduğunu belirten İlbaş, "Engellilerimiz el emeği göz nuru sergiyle neler yapacaklarını ispat etmişlerdir. Sergimizin açılışına emeği geçen Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Mehmet Polat, diğer idarecilerimiz ve engellilerimize eğitim vererek, yeteneklerini ortaya çıkaran usta öğreticimize teşekkür ediyorum" dedi.


İlbaş, sergilenen ürünleri bir süre inceledikten sonra, engellilerle tek tek ilgilenip, sohbet etti. - ERZURUM

Mehmet Polat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:15 Kaynak: İHA
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