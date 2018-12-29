Son Dakika Haberleri: Epdk Kararları

Epdk Kararları

18 dakika önce

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından (EPDK), Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) 2017 yılına ait gelir tavanı ile yeni yılda uygulanacak iletim ve sevkiyat kontrol bedelleri belirlendi.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından (EPDK), Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) 2017 yılına ait gelir tavanı ile yeni yılda uygulanacak iletim ve sevkiyat kontrol bedelleri belirlendi.

EPDK'nin konuya ilişkin kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, EPDK Doğal Gaz İletim Lisansı Sahibi Şirketlerin Tarifelerine Esas Gelir Tavanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde, BOTAŞ'ın 2017 yılına ait gelir tavanı 1 milyar 481 milyon 883 bin 551 lira oldu.

EPDK ayrıca, BOTAŞ'ın 1 Ocak 2019'dan itibaren geçerli olacak iletim ve sevkiyat kontrol bedellerini de açıkladı.

Karar kapsamında, iletim hizmet bedeli üst sınırı 2019'da santimetreküp başına 0,023800, kilovatsaat başına 0,00223684 lira olacak.

Yeni yılda uygulanacak iletim kapasite bedeli üst sınırları ise şöyle:

Noktalar

(TL/Sm3)

TL/kWh)

Giriş 1 (Malkoçlar)

0,000337

0,00003167

Giriş 2 (M. Ereğlisi LNG Terminali)

0,000189

0,00001776

Giriş 3 (Durusu)

0,000406

0,00003816

Giriş 4 (Doğubayazıt-Gürbulak)

0,000572

0,00004314

Giriş 5 (Azerbaycan-Türkgözü)

0,000572

0,00005376

Giriş 6 (EGEGAZ Aliağa LNG)

0,000165

0,00001551

Giriş 7 (Silivri Depo)

0,000101

0,00000949

Giriş 8 (TP Akçakoca)

0,000310

0,00002914

Giriş 9 (TEMİ)

0,000310

0,00002914

Giriş 10 (ETKİ Aliağa FSRU)

0,000288

0,00002707

Giriş 11 (Tuzgölü Depo)

0,000050

0,00000470

Giriş 12 (MARSA Gelibolu)

0,000171

0,00001607

Giriş 13 (Dörtyol FSRU)

0,000069

0,00000648

Giriş 14 (TANAP Seyitgazi)

0,000431

0,00004051

Çıkış

0,014428

0,00135602

İhracat Çıkış Noktası (Yunanistan)

0,063098

0,00593026

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:47 Kaynak: AA

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ekonomi
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