Epdk Kararları
18 dakika önce
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından (EPDK), Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) 2017 yılına ait gelir tavanı ile yeni yılda uygulanacak iletim ve sevkiyat kontrol bedelleri belirlendi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
tarafından (EPDK), Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ
'nin (BOTAŞ) 2017 yılına ait gelir tavanı ile yeni yılda uygulanacak iletim ve sevkiyat kontrol bedelleri belirlendi.
EPDK'nin konuya ilişkin kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, EPDK Doğal Gaz İletim Lisansı Sahibi Şirketlerin Tarifelerine Esas Gelir Tavanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde, BOTAŞ'ın 2017 yılına ait gelir tavanı 1 milyar 481 milyon 883 bin 551 lira oldu.
EPDK ayrıca, BOTAŞ'ın 1 Ocak 2019'dan itibaren geçerli olacak iletim ve sevkiyat kontrol bedellerini de açıkladı.
Karar kapsamında, iletim hizmet bedeli üst sınırı 2019'da santimetreküp başına 0,023800, kilovatsaat başına 0,00223684 lira olacak.
Yeni yılda uygulanacak iletim kapasite bedeli üst sınırları ise şöyle:
|Noktalar
|(TL/Sm3)
|TL/kWh)
|Giriş 1 (Malkoçlar)
|0,000337
|0,00003167
|Giriş 2 (M. Ereğlisi LNG Terminali)
|0,000189
|0,00001776
|Giriş 3 (Durusu)
|0,000406
|0,00003816
|Giriş 4 (Doğubayazıt-Gürbulak)
|0,000572
|0,00004314
|Giriş 5 (Azerbaycan-Türkgözü)
|0,000572
|0,00005376
|Giriş 6 (EGEGAZ Aliağa LNG)
|0,000165
|0,00001551
|Giriş 7 (Silivri Depo)
|0,000101
|0,00000949
|Giriş 8 (TP Akçakoca)
|0,000310
|0,00002914
|Giriş 9 (TEMİ)
|0,000310
|0,00002914
|Giriş 10 (ETKİ Aliağa FSRU)
|0,000288
|0,00002707
|Giriş 11 (Tuzgölü Depo)
|0,000050
|0,00000470
|Giriş 12 (MARSA Gelibolu)
|0,000171
|0,00001607
|Giriş 13 (Dörtyol FSRU)
|0,000069
|0,00000648
|Giriş 14 (TANAP Seyitgazi)
|0,000431
|0,00004051
|Çıkış
|0,014428
|0,00135602
| İhracat Çıkış Noktası (Yunanistan)
|0,063098
|0,00593026
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:47 Kaynak: AA
Yazdırdığı Plaka Davalık Olan Gurbetçi Türk, Hukuk Mücadelesini Kazandı
Sohbet, Arkadaşlık ve Eş Bulma Hatlarının Reklamları Yasaklandı
Ciciş Esra, "Bekaretimi Verdim" Dediği Sevgilisi Yüzünden Hapse Girdi
Tezgahına "Nergis Koklamak 1 TL" Yazan Çiçekçinin İşleri 2 Kat Arttı