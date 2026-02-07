Epstein Soruşturmasında Yeni İsimler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Epstein Soruşturmasında Yeni İsimler

Epstein Soruşturmasında Yeni İsimler
07.02.2026 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jeffrey Epstein'in belgelerinde Kathy Ruemmler ve Steve Tisch gibi isimlerin yer aldığı belirtildi.

ABD Adalet Bakanlığının, Epstein hakkındaki soruşturma kapsamında yayınlandığı belgelerde, avukat ve eski Beyaz Saray Danışmanı Kathy Ruemmler'in ismi yer alıyor.

ESKİ BEYAZ SARAY DANIŞMANI DA LİSTEDE

Dosyadaki 19 Eylül 2014 tarihli e-postada, asistan Lesley Groff'un Epstein'e, Ruemmler'in 24-25 Eylül'de New York'ta olacağı ve eski Norveç Başbakanı Thorbjorn Jagland ve eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'la ayarlanan toplantılara katılmaktan memnuniyet duyacağına dair bir hatırlatma mesajı gönderdiği görülüyor.

15 Temmuz 2014'te ise Groff, Epstein'e "Kathy Ruemmler 18 Temmuz Cuma günü 12.30'da öğle yemeğine gelecek." ifadelerini içeren bir e-posta yolluyor. Ayrıca 22 Nisan 2015'te ismi belirsiz bir kişi, Jojo Fontanilla'ya gönderdiği başka bir e-postada, "Jojo, Jeffrey'nin Kathy Ruemmler'a götürmeni istediği bir hediyesi var... lütfen beni görmeye gel..." mesajını iletiyor.

NEW YORK GİANTS'IN BAŞKANI TİSCH VE EPSTEİN İLİŞKİSİ

Dosyalarda, Amerikalı film yapımcısı, iş adamı ve Amerikan Futbolu Ligi (NFL) takımı New York Giants'ın başkanı Steve Tisch'in Epstein ile konuşmaları da yer aldı.

Tisch'in 26 Nisan 2013 tarihinde Epstein ile e-posta yoluyla yaptığı konuşmada, "Az önce asistanının arkadaşıyla öğle yemeği yedim. Çok tatlı bir kız. Onun hakkında bir şey biliyor musun?" dediği görüldü.

Konuşmada, Epstein Tisch'e bahsettiği kişiyi tanımadığını ancak soracağını söylerken, Tisch'e müstehcen bir şekilde tanımladığı başka bir kadınla iletişime geçip geçmediğini sordu. Tish, bu e-postaya verdiği cevapta Epstein'a kişi hakkında "Profesyonel mi yoksa sivil mi?" sorusunu yöneltti.

SUÇUNU KABUL ETMELERİNE RAĞMEN EPSTEIN İLE KONUŞMAYA DEVAM ETMİŞLER

The Wall Street Journal'ın dosyalara dair yaptığı analizde, birçok önemli ismin, Epstein'ın Haziran 2008'de suçlu olduğunu kabul ettikten sonra bile kendisiyle iletişim kurdukları saptandı.

Analizde, ünlü dilbilimci Noam Chomsky, Moda ajansı Next Models'ın kurucusu Faith Kates, Avukat David Schoen, İngiltere'nin eski Washington Büyükelçisi Peter Mandelson, Psikolog ve bilim insanı Stephen Kosslyn, Prens Andrew, İngiliz iş insanı Richard Branson, Avukat ve eski Beyaz Saray Danışmanı Kathy Ruemmler, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon'ın Epstein ile bu tarihten sonra konuştuğu görüldü.

Epstein dosyalarında yeni isimler göze çarpıyor
Jeffrey Epstein

Fortnite adlı oyunun ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundaki resmi hesabından, 'littlestjeff1' kullanıcı adının oyun platformunda aktif olmasının Jeffrey Epstein'in hayatta olduğuna kanıt olarak sunulmasına yönelik iddialara ilişkin bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu, bir Fortnite oyuncusunun yaptığı hileydi. Birkaç gün önce, mevcut bir Fortnite hesabı sahibi, YouTube'da 'littlestjeff1' adının ortaya çıkmasının ardından, kullanıcı adını tamamen alakasız bir ad olan 'littlestjeff1' olarak değiştirdi. 'Fortnite Tracker' yalnızca mevcut adınızı gösterir, önceki değişiklikleri göstermez. Epic (Epic Games oyun şirketi) hesap sisteminde, kamuya açık belgede atıfta bulunulan kişinin e-posta adreslerine ilişkin herhangi bir kaydımız bulunmamaktadır. Kamuya açık belgenin yayınlanmasından bu yana, insanlar benzer görünümlü e-posta adresleri ve kullanıcı adlarıyla Fortnite hesapları oluşturmuştur."

Kamuoyuyla paylaşılan dosyalarda yer alan ve Epstein'in sık sık oyun içi satın alımlar yaptığını gösteren belgelerde "Fortnite Tracker" adlı sitede "littlestjeff1" adıyla kullanılan hesabın, oyunun 3 Aralık 2023'te başlayan ve 8 Mart 2024'e kadar süren bölümüne yükseldiği öne sürülmüştü.

JEFFREY EPSTEIN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Jeffrey Epstein, Steve Tisch, Ünlüler, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Epstein Soruşturmasında Yeni İsimler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vapurda panik anları Görenler çığlık çığlığa bağırdı Vapurda panik anları! Görenler çığlık çığlığa bağırdı
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nde bir binayı havaya uçurdu İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde bir binayı havaya uçurdu
Dere üzerindeki köprüden geçen otomobil sele kapıldı: 2 ölü Dere üzerindeki köprüden geçen otomobil sele kapıldı: 2 ölü
Emekli polis dehşet saçtı Önce eşini sonra MHP’li başkanı öldürdü Emekli polis dehşet saçtı! Önce eşini sonra MHP'li başkanı öldürdü
Başkan geç kalınca gerginlik çıktı Meclis üyeleri toplantıyı terk etti Başkan geç kalınca gerginlik çıktı! Meclis üyeleri toplantıyı terk etti
İBB kreşinde istismar iddiasında utanç verici görüntüler ortaya çıktı İBB kreşinde istismar iddiasında utanç verici görüntüler ortaya çıktı
Torreira’nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu Torreira'nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli’den depremzede aileye sürpriz ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'den depremzede aileye sürpriz ziyaret
Çocuk sürücünün kullandığı otomobil, 3 araca çarpıp takla attı Çok sayıda yaralı var Çocuk sürücünün kullandığı otomobil, 3 araca çarpıp takla attı! Çok sayıda yaralı var
Manisa sağanak sonrası kabusu yaşadı Caddeler sular altında kaldı, öğrenciler tahliye edildi Manisa sağanak sonrası kabusu yaşadı! Caddeler sular altında kaldı, öğrenciler tahliye edildi
Ünlü rapçi Central Cee müslümanlığı seçti, takipçileri isim buldu Ünlü rapçi Central Cee müslümanlığı seçti, takipçileri isim buldu
Maliyeti açıklandı Agbadou resmen Beşiktaş’ta Maliyeti açıklandı! Agbadou resmen Beşiktaş'ta

17:43
Herkes aynı soruyu soruyor Fener taraftarını kahreden gol
Herkes aynı soruyu soruyor! Fener taraftarını kahreden gol
17:31
Önlerine geleni yeniyorlar Manchester United’ı durdurabilene aşk olsun
Önlerine geleni yeniyorlar! Manchester United'ı durdurabilene aşk olsun
17:08
İşte Süper Lig bu 9 Kasım’dan sonra maç kazandılar
İşte Süper Lig bu! 9 Kasım'dan sonra maç kazandılar
16:38
Süper Lig’e koşuyorlar 5 atıp Amedspor’u liderlikten ettiler
Süper Lig'e koşuyorlar! 5 atıp Amedspor'u liderlikten ettiler
16:07
Ayağı takılıp düşen astsubay feci şekilde can verdi
Ayağı takılıp düşen astsubay feci şekilde can verdi
15:49
Fatih’teki banka soygunu kamerada
Fatih'teki banka soygunu kamerada
15:36
Cezalı futbolcu oynatmanın bedelini çok ağır ödettiler
Cezalı futbolcu oynatmanın bedelini çok ağır ödettiler
15:15
Fenerbahçe yeni Arda Güler’lerini Antalya’da buldu
Fenerbahçe yeni Arda Güler'lerini Antalya'da buldu
15:02
Öğlen saatinde hava bir anda karardı, kimse birbirini göremedi
Öğlen saatinde hava bir anda karardı, kimse birbirini göremedi
14:38
13 yaşındaki kız çocuğuna diz çöktürüp özür dilettiler
13 yaşındaki kız çocuğuna diz çöktürüp özür dilettiler
14:29
Genç kızı hapse mahkum eden olayla ilgili Bakan Tunç’tan uyarı
Genç kızı hapse mahkum eden olayla ilgili Bakan Tunç'tan uyarı
14:02
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 17:47:46. #7.11#
SON DAKİKA: Epstein Soruşturmasında Yeni İsimler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.