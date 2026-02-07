Epstein Soruşturmasında Yeni İsimler

ABD Adalet Bakanlığının, Epstein hakkındaki soruşturma kapsamında yayınlandığı belgelerde, avukat ve eski Beyaz Saray Danışmanı Kathy Ruemmler'in ismi yer alıyor.

ESKİ BEYAZ SARAY DANIŞMANI DA LİSTEDE

Dosyadaki 19 Eylül 2014 tarihli e-postada, asistan Lesley Groff'un Epstein'e, Ruemmler'in 24-25 Eylül'de New York'ta olacağı ve eski Norveç Başbakanı Thorbjorn Jagland ve eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'la ayarlanan toplantılara katılmaktan memnuniyet duyacağına dair bir hatırlatma mesajı gönderdiği görülüyor.

15 Temmuz 2014'te ise Groff, Epstein'e "Kathy Ruemmler 18 Temmuz Cuma günü 12.30'da öğle yemeğine gelecek." ifadelerini içeren bir e-posta yolluyor. Ayrıca 22 Nisan 2015'te ismi belirsiz bir kişi, Jojo Fontanilla'ya gönderdiği başka bir e-postada, "Jojo, Jeffrey'nin Kathy Ruemmler'a götürmeni istediği bir hediyesi var... lütfen beni görmeye gel..." mesajını iletiyor.

NEW YORK GİANTS'IN BAŞKANI TİSCH VE EPSTEİN İLİŞKİSİ

Dosyalarda, Amerikalı film yapımcısı, iş adamı ve Amerikan Futbolu Ligi (NFL) takımı New York Giants'ın başkanı Steve Tisch'in Epstein ile konuşmaları da yer aldı.

Tisch'in 26 Nisan 2013 tarihinde Epstein ile e-posta yoluyla yaptığı konuşmada, "Az önce asistanının arkadaşıyla öğle yemeği yedim. Çok tatlı bir kız. Onun hakkında bir şey biliyor musun?" dediği görüldü.

Konuşmada, Epstein Tisch'e bahsettiği kişiyi tanımadığını ancak soracağını söylerken, Tisch'e müstehcen bir şekilde tanımladığı başka bir kadınla iletişime geçip geçmediğini sordu. Tish, bu e-postaya verdiği cevapta Epstein'a kişi hakkında "Profesyonel mi yoksa sivil mi?" sorusunu yöneltti.

SUÇUNU KABUL ETMELERİNE RAĞMEN EPSTEIN İLE KONUŞMAYA DEVAM ETMİŞLER

The Wall Street Journal'ın dosyalara dair yaptığı analizde, birçok önemli ismin, Epstein'ın Haziran 2008'de suçlu olduğunu kabul ettikten sonra bile kendisiyle iletişim kurdukları saptandı.

Analizde, ünlü dilbilimci Noam Chomsky, Moda ajansı Next Models'ın kurucusu Faith Kates, Avukat David Schoen, İngiltere'nin eski Washington Büyükelçisi Peter Mandelson, Psikolog ve bilim insanı Stephen Kosslyn, Prens Andrew, İngiliz iş insanı Richard Branson, Avukat ve eski Beyaz Saray Danışmanı Kathy Ruemmler, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon'ın Epstein ile bu tarihten sonra konuştuğu görüldü.

Jeffrey Epstein

Fortnite adlı oyunun ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundaki resmi hesabından, 'littlestjeff1' kullanıcı adının oyun platformunda aktif olmasının Jeffrey Epstein'in hayatta olduğuna kanıt olarak sunulmasına yönelik iddialara ilişkin bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu, bir Fortnite oyuncusunun yaptığı hileydi. Birkaç gün önce, mevcut bir Fortnite hesabı sahibi, YouTube'da 'littlestjeff1' adının ortaya çıkmasının ardından, kullanıcı adını tamamen alakasız bir ad olan 'littlestjeff1' olarak değiştirdi. 'Fortnite Tracker' yalnızca mevcut adınızı gösterir, önceki değişiklikleri göstermez. Epic (Epic Games oyun şirketi) hesap sisteminde, kamuya açık belgede atıfta bulunulan kişinin e-posta adreslerine ilişkin herhangi bir kaydımız bulunmamaktadır. Kamuya açık belgenin yayınlanmasından bu yana, insanlar benzer görünümlü e-posta adresleri ve kullanıcı adlarıyla Fortnite hesapları oluşturmuştur."

Kamuoyuyla paylaşılan dosyalarda yer alan ve Epstein'in sık sık oyun içi satın alımlar yaptığını gösteren belgelerde "Fortnite Tracker" adlı sitede "littlestjeff1" adıyla kullanılan hesabın, oyunun 3 Aralık 2023'te başlayan ve 8 Mart 2024'e kadar süren bölümüne yükseldiği öne sürülmüştü.

JEFFREY EPSTEIN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.