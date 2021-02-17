Erbaa Belediyesi yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı - Son Dakika

Erbaa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, etkili olan kar yağışı sebebi ile doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için çalışma başlattı.

Türkiye'nin mutluluk haritası çıkarıldı! Mutsuzların sayısı artarken en çok mutlu eden şey ise yüzde 70.9 ile sağlık oldu