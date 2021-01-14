Erbaa Belediyesinden çevrim içi bilgi yarışması - Son Dakika

Erbaa Belediyesi, yeni tip koronaviris (Kovid-19) salgınından kaynaklanan kısıtlama günlerinde her cumartesi ve pazar günü çevrim içi bilgi yarışması düzenliyor.

Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, yaptığı açıklamada, ilkini geçen hafta gerçekleştirdikleri bilgi yarışmasının soruları genel kültür ağırlıklı olduğunu, aynı zamanda Erbaa ile ilgili sorular da içerdiğini söyledi.

Çevrim içi bilgi yarışmasına her yaş grubundan insanların katılabildiğini anlatan Karagöl. "Herhangi bir kısıtlama ve sınırlama yok. Hemşehrilerimiz hem bilgisayar ve hem de cep telefonu ile mobil uygulama üzerinden bilgi yarışmasına katılabiliyor. Çevrim içi bilgi yarışmasını planlarken amacımız sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde hemşehrilerimizin evdeki yaşamlarına biraz heyecan katıp eğlenmelerini sağlamaktı. Umarım amacımıza da ulaşmışızdır." dedi.