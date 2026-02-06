Erciyes'te Kar Banyosu Keyfi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Erciyes'te Kar Banyosu Keyfi

06.02.2026 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Davut Güleç, eksi 5 derecede kar banyosu yaparak Erciyes’in sağlık açısından faydalarını vurguladı.

KAYSERİ'de Davut Güleç, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Erciyes Dağı'nda 2 bin 200 metre yükseklikteki Tekir Yaylası'nda kar banyosu yaptı. Eksi 5 derecede yarı çıplak şekilde karla kaplı yüzeye plaj havlusu sererek kara giren Güleç, "Erciyes'in toz karı özellikle yüksek rakımdan dolayı sağlık açısından önemli. Hava eksi 5 derece bu da benim için çok önemli değil. Burası beni cezbetti" dedi.

Kentte, aralarında doktor, eczacı, gazeteci, işçi, emekli ve memurların da yer aldığı Erciyes Kar Kaplanları üyeleri, Kayseri'de Erciyes Dağı eteklerinde önce doğa yürüyüşleri düzenleyip, ardından da soyunarak kar banyosu yapıyor. Kentte, 51 yıldır gazetecilik yapan ve Kar Kaplanları Üyelerinden olan Davut Güleç, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'nde 2 bin 200 metre yükseklikteki Tekir Yaylası'nda eksi 5 derecede yarı çıplak şekilde karla kaplı yüzeye plaj havlusu sererek kar banyosu yaptı.

Yıllardır kar banyosu yaparak bölgenin tanıtımına katkı sağladıklarını söyleyen Davut Güleç, "Erciyes'in toz karı özellikle yüksek rakımdan dolayı sağlık açısından önemli. Hava eksi 5 derece bu da benim için çok önemli değil. Burası beni cezbetti. Kar banyosu yaptım. Zaman zaman arkadaşlarımızla bir araya gelerek kar banyosu yapıyoruz. 2 bin 200 metrede Tekir Yaylası'nda kar banyosu yapıyorum. Herkesi buraya bekliyoruz. Bronzlaşmak isteyenler plaj havlularını serip bu keyfin tadını çıkarsınlar. 1984 yılından beri kar banyosu yapıyorum. Karla yıkandığım gün hastalanmıyorum. Ama kar banyosu yapmadığım diğer günler hastalanıyorum. Sağlık için önemli ama bunun bilinçli şekilde yapılması gerekiyor. Aksi halde hasta olursunuz. 2 bin rakımın üzerindeki alanlarda kar banyosu sağlık için çok önemli" dedi.

'SAĞLIK İÇİN BİLİNÇLİ SPOR ÇOK ÖNEMLİ'

Kar banyosunun bilinçli yapılması gerektiği uyarısında da bulunan Güleç, "Kayseri'de yıllardır çeşitli branşlarda lisanslı sporcu olarak görev yapıyorum. Yıllardır da Erciyes'te kar banyosu yaparak, buzlu suya giriyoruz. Bizler, bir zamanlar spor kulübü olarak faaliyet gösteriyorduk. Ancak, şartlar ağır gelince spor kulübünü kapattık. Erciyes Kar Kaplanları olarak; Erciyes ve Kayseri sevdalısıyız. Herkesi kar banyosu yapmaya, sağlıklı spor yapmak için Erciyes'e davet ediyoruz. Spor hekimlerinden sizin vücudunuza uygun olan spor dalı hangisiyse o spor dalını Erciyes'te yapmaya davet ediyoruz. Sağlığınız için bilinçli spor çok önemli" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Davut Güleç, Erciyes, Güncel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erciyes'te Kar Banyosu Keyfi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı
Yusuf Demir yeni takımına imzayı attı Kardeşiyle beraber oynayacak Yusuf Demir yeni takımına imzayı attı! Kardeşiyle beraber oynayacak
Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba
Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran yüz nakli oldu Son haline yorum yağıyor Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran yüz nakli oldu! Son haline yorum yağıyor
Tartışma yaratan görüntü Kızını para karşılığı fuhuşa zorladı Tartışma yaratan görüntü! Kızını para karşılığı fuhuşa zorladı
Kante’nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor Kante'nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor

11:38
Süper Lig devinden transferin son gününde milli yıldız için atak
Süper Lig devinden transferin son gününde milli yıldız için atak
11:26
3 aday var Fenerbahçe’de transfer için son gün çılgınlığı
3 aday var! Fenerbahçe'de transfer için son gün çılgınlığı
10:57
CHP’li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı
CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı
10:56
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman’da başladı
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı
10:51
Putin’e büyük şok Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
Putin'e büyük şok! Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
10:25
Ne yaptın sen Kante Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
Ne yaptın sen Kante! Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 12:00:31. #7.11#
SON DAKİKA: Erciyes'te Kar Banyosu Keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.