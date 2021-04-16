Erdal Beşikçioğlu, "Behzat Ç'yi kim bitirdi?" sorusuna yanıt verdi - Son Dakika

Erdal Beşikçioğlu, "Behzat Ç'yi kim bitirdi?" sorusuna yanıt verdi

16.04.2021 13:31

Jülide Ateş'in programına konuk olan ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu, başrolünü oynadığı Behzat Ç dizisinin neden ve kimler tarafından bitirildiğiyle ilgili soruya "Kaygan bir zemin vardı, nereden tutunacağını ne yazarı biliyordu, ne yapımcısı biliyordu" diyerek yanıt verdi.

Jülide Ateş'in sunumuyla ekrana gelen 40 programı, dün akşam dijital içerik platformu GAİN'de ekrana geldi. Programın konuğu ise tiyatro sanatçısı Erdal Beşikçioğlu oldu.Erdal Beşikçioğlu 40'ta, çocukluğundan bugüne dek olan yaşamını, oyuncu olmak için evden kaçtığını, vali rolünü oynarken iş isteyenlerin olduğunu anlattı. Erdal Beşikçioğlu projelerinden Behzat Ç'ye kadar pek çok konudaki 40 soruya yanıt verdi. "Pas" hakkını kullandığı soru ise "Kadınlar tarafından tacize uğradınız mı?" sorusu oldu; Beşikçioğlu bu soruyu "pas" geçerek yanıtlamadı.

"BEN ARGO KONUŞUYORUM KÜFRETMİYORUM"

Jülide Ateş'in "Beşikçioğlu kendi hayatında Behzat Ç gibi küfürbaz mı sorusuna cevap veren Erdal Beşikçioğlu, "Hak edildiği zaman ağzımdan kaçıveriyor. Küfürlü mü konuşuyorum? Yok. Ama insanın ağzına pelesenk olduğu zaman, o yılın sonunda Behzat Ç bittikten sonra da zaman zaman kaçtığı olmuştur. Şimdi yavaş yavaş toparlıyorum. Çok küfür etmiyorum artık, Behzat'ta çok zıvanadan çıkmıştım. Artık küfrün ötesine geçmiş, refleks olmuş, bir konuşma biçimi haline… Sanırım ben argo konuşuyorum küfretmiyorum. Behzat Ç'de küfür etmedi, argo konuştu. 'B.ksun' demek karşı tarafın kişiliğine hakaret, "b.kluk etme" dediğiniz zaman öyle davranma diyorsunuz. Birisi küfür, ötekisi de argo. Benim nitelemem bu" dedi.

Erdal Beşikçioğlu'dan 'Behzat Ç'yi kim bitirdi?' sorusuna çok net cevap

"BEHZAT Ç'Yİ KİM BİTİRDİ?"

Ünlü oyuncu, "Behzat Ç dizisini kim bitirdi?" sorusuna da şöyle cevap verdi: "İnanç orada "ne olur açıklama yap abi, kimin yüzünden bittiğini biz hep beraber bilelim." Şu andaki dönemle ilgili kaygan bir zemin vardı, nereden tutunacağını ne yazarı biliyordu, ne yapımcısı biliyordu, ne oyuncusu… 5 bölüm bir senaryo geldi bize, o kadar özlemişiz ki çekmeye başladık. Fakat olayın açılmasına güçlük çekilmeye başlandı. Bende Serdar Abi'yle konuştum "Bu 2. Dönemle ilgili beraber oturalım, bir oluşturalım, ondan sonra bütün senaryolar bittikten sonra hikayeye başlayalım, karakterin nereden nereye gideceğini görebilelim biz" Fakat yapımcılarla beraber görüşmeye gittiğim zaman, Serdar Akar'ın çekmeyeceğini öğrendim, Memduh Başgan olmayacağını öğrendim, bunlar çok önemli karakterler. Böyleyse ben de olmak istemiyorum, beni de affedin dedim. Bütün hikaye bundan kaynaklıdır aslında."

Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç'yi kim bitirdi? sorusuna yanıt verdi

Erdal Beşikçioğlu, Jülide Ateş, Tiyatro, Magazin, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Magazin Erdal Beşikçioğlu, 'Behzat Ç'yi kim bitirdi?' sorusuna yanıt verdi - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (5)
  • Bozok : Tam bir polisiye ve gündemi takip eden politik bir yapımı, bazılarının zoruna gitti. Oysaki polisinde hata yapabileceğini ama asla ülkesi ve Cumhuriyetine ihanet etmeyeceğini, satın alınamayacağını aşılamaya çalışmıştı. Güzel Ülkemde görmek istediğim polis figürüydü. Cevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
  • Komşusu: Sen bir de bu figürü genç yaştaki kızlarla karıştırdığı işlerle gör. Güzel ülkende yaşını başını almış evli ama böyle iğrenç ilişkilerin müdavimi figüre gerek yok 0 0 Yayından Kaldır
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