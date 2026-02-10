Erdemir, Milli Uçak Gemisi için Çelik Üretecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Erdemir, Milli Uçak Gemisi için Çelik Üretecek

Erdemir, Milli Uçak Gemisi için Çelik Üretecek
10.02.2026 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erdemir, MUGEM projesi kapsamında Türkiye'nin en büyük uçak gemisi için 40 bin ton çelik üretecek.

OYAK şirketi Erdemir, Türk donanması envanterindeki en büyük gemi olması planlanan Milli Uçak Gemisi Projesi'nde (MUGEM) çelik ihtiyacını karşılıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yassı çelik üreticisi olarak 61 yıldır faaliyet gösteren Erdemir, levha ürünlerindeki yetkinliğiyle savunma sanayisinin projelerine katkı sunmayı sürdürüyor.

Erdemir, MUGEM kapsamında ihtiyaç duyulan yaklaşık 40 bin ton gemi sacının üretimini üstleniyor. Proje hazırlıkları kapsamında Sedef ve Sefine tersaneleriyle tedarik anlaşmaları imzalanırken, planlanan levhaların ilk parti sevkiyatı ocak ayı sonunda üretici firmalara teslim edildi.

MUGEM'in inşasında kullanılacak çelikler, Erdemir'in levha haddehanesinde imal ediliyor. Ana hammadde olarak doğrudan demir cevheri kullanan şirket, kaliteyi üretim sürecinin başından itibaren tasarlayarak çeliğin kimyasal kompozisyonundan mekanik performansına kadar her aşamada kontrol sağlıyor.

Yüksek tokluk ve mukavemet değerleriyle üretiliyor

Proje için üretilen çelik ürünleri, kaynaklanabilirlik ve şekillendirilebilirlik özelliklerinin yanı sıra yüksek tokluk ve mukavemet değerleriyle öne çıkıyor.

Açıklamada, Milli Savunma Bakanlığı verilerine atıfta bulunularak MUGEM hakkında teknik detaylara da yer verildi.

Buna göre, MUGEM sınıfı uçak gemisi uzunluğunun 285 metre, genişliğinin 72 metre, draftının 10,1 metre ve deplasman ağırlığının 60 bin tonun üzerinde olması planlanıyor.

Mürettebat kapasitesi yaklaşık 800 kişi olarak belirlenen geminin, Türk Donanması'nın en büyük savaş gemisi TCG Anadolu L-400 amfibi hücum gemisinden daha büyük olması öngörülüyor.

Projenin tamamlanmasıyla Türkiye'nin, 60 bin ton veya daha fazla deplasmana sahip büyük uçak gemilerini bağımsız olarak tasarlayıp inşa edebilen 5'inci ülke olması hedefleniyor.

Tamamlandığında Türk Donanması envanterindeki en büyük gemi olması planlanan proje, Türkiye'nin savunma kapasitesini güçlendirmeyi amaçlayan stratejik yatırımlar arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Türkiye, Erdemir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erdemir, Milli Uçak Gemisi için Çelik Üretecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 aylık Melisa’nın ölümünde “ihmal“ iddiası Anne ve bakıcı tutuklandı 2 aylık Melisa'nın ölümünde "ihmal" iddiası! Anne ve bakıcı tutuklandı
İşte Türkiye’nin en kalabalık köyü Birçok ilçe nüfusunu geride bıraktı İşte Türkiye'nin en kalabalık köyü! Birçok ilçe nüfusunu geride bıraktı
Uşak’ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi Uşak'ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi
Duman ikazı alan pilot İstanbul Havalimanı’na acil iniş yaptı Duman ikazı alan pilot İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı
7 işçiye mezar olan fabrika yangınında istenen cezalar belli oldu Yedişer kez müebbet hapis talebi 7 işçiye mezar olan fabrika yangınında istenen cezalar belli oldu! Yedişer kez müebbet hapis talebi
Site bahçesinde karşılaşınca silahı çekip, kurşun yağdırdı Site bahçesinde karşılaşınca silahı çekip, kurşun yağdırdı

15:06
Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı...
Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı...
14:42
Anlatırken yerinde duramadı Ertem Şener’dan bomba Amedspor çıkışı
Anlatırken yerinde duramadı! Ertem Şener'dan bomba Amedspor çıkışı
14:29
Dehşet evi Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu
Dehşet evi! Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu
14:17
Özgür Özel, Mesut Özarslan’la aralarında geçen yazışmaları okudu
Özgür Özel, Mesut Özarslan'la aralarında geçen yazışmaları okudu
14:04
Bomba iddia Kamera önüne geçip söyledikleri Trump’ın uykularını kaçıracak
Bomba iddia! Kamera önüne geçip söyledikleri Trump'ın uykularını kaçıracak
13:39
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması İmzalar atıldı
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İmzalar atıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 15:24:10. #7.11#
SON DAKİKA: Erdemir, Milli Uçak Gemisi için Çelik Üretecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.