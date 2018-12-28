Son Dakika Haberleri: Erdemli'den Okullara Badana-boya Desteği

Erdemli'den Okullara Badana-boya Desteği

1 saat önce

Erdemli Belediyesi kırsalda bulunan mahallelerdeki okulların boya-badana eksikliklerini gerçekleştirdikleri çalışmalarla gideriyor.

Erdemli'den Okullara Badana-boya Desteği, System.String[]
Erdemli Belediyesi kırsalda bulunan mahallelerdeki okulların boya-badana eksikliklerini gerçekleştirdikleri çalışmalarla gideriyor.

Erdemli Belediyesi, Arslanlı Mahallesi'nde bulunan okulların boya-badana eksikliklerini gideriyor. Okul ayrımı yapmadan gelen talepler doğrultusunda eğitim kurumlarına hizmet götürdüğünü kaydeden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Hizmetlerimiz kesintisiz devam ediyor, Arslanlı'da asfalt-yol çalışmalarının yanı sıra okulların boya-badana ihtiyacını giderdik. Gelen taleplere göre okulların eksikliklerini tamamlamaya devam ediyoruz" dedi.

Boya badana hizmetlerinin yanı sıra tüm okul yollarını asfalt ve parkeye kavuşturduklarını, aynı şekilde okul bahçelerini de parke taşlarla ördüklerini ifade eden Tollu, çocukların kışın çamurdan, yazın ise tozdan kurtulmaları, kısacası rahat etmeleri için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti. Öğrencilerin rahat etmesi adına her türlü etkinliği yerine getirdiklerini kaydeden Tollu, bundan sonrası için de bu hizmetleri katlayarak yapmaya devam edeceklerini söyledi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:20 Kaynak: İHA

Arslanlı, Erdemli Belediyesi, Erdemli, Güncel
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