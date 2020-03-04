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Erdoğan: "Arif Nihat Asya'nın o şiirini okuyup da hala ısrarla 'Şehitler tepesi boş kalacak' diyen...
6 saat önce
Erdoğan: "Arif Nihat Asya'nın o şiirini okuyup da hala ısrarla 'Şehitler tepesi boş kalacak' diyen kişi bu ülkeyi düşmana teslim etme, milletimizin boynuna esaret zincirini geçirme peşinde demektir"
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:40 Kaynak: AA
Erdoğan: " Arif Nihat Asya'nın o şiirini okuyup da hala ısrarla 'Şehitler tepesi boş kalacak' diyen kişi bu ülkeyi düşmana teslim etme, milletimizin boynuna esaret zincirini geçirme peşinde demektir"
Son Dakika Napoli - Inter maçına korona virüs engeli Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan kadın 9 günlük karantina sürecini anlattı Muhsin Ertuğral, Milli Takım Uluslararası Teknik Danışmanı oldu İran'da koronavirüs nedeniyle futbol maçları ertelendi