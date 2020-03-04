Erdoğan: "Arif Nihat Asya'nın o şiirini okuyup da hala ısrarla 'Şehitler tepesi boş kalacak' diyen... - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Arif Nihat Asya'nın o şiirini okuyup da hala ısrarla 'Şehitler tepesi boş kalacak' diyen... - Son Dakika

Erdoğan: "Arif Nihat Asya'nın o şiirini okuyup da hala ısrarla 'Şehitler tepesi boş kalacak' diyen...

6 saat önce

Erdoğan: "Arif Nihat Asya'nın o şiirini okuyup da hala ısrarla 'Şehitler tepesi boş kalacak' diyen kişi bu ülkeyi düşmana teslim etme, milletimizin boynuna esaret zincirini geçirme peşinde demektir"

Erdoğan:

Erdoğan: " Arif Nihat Asya'nın o şiirini okuyup da hala ısrarla 'Şehitler tepesi boş kalacak' diyen kişi bu ülkeyi düşmana teslim etme, milletimizin boynuna esaret zincirini geçirme peşinde demektir"

Arif Nihat Asya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:40 Kaynak: AA
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