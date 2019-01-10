Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Kültür Sanat Meselesini En Az Terörle Mücadele, Dış Politika, Temel Hizmet Alanları Kadar...

Erdoğan: "Kültür Sanat Meselesini En Az Terörle Mücadele, Dış Politika, Temel Hizmet Alanları Kadar...

43 dakika önce

Erdoğan: "Kültür sanat meselesini en az terörle mücadele, dış politika, temel hizmet alanları kadar önemli bir beka meselesi olarak görüyorum.

Erdoğan:
Erdoğan: "Kültür sanat meselesini en az terörle mücadele, dış politika, temel hizmet alanları kadar önemli bir beka meselesi olarak görüyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:52 Kaynak: AA

Politika
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