Erdoğan: "Kültür Sanat Meselesini En Az Terörle Mücadele, Dış Politika, Temel Hizmet Alanları Kadar...
43 dakika önce
Erdoğan: "Kültür sanat meselesini en az terörle mücadele, dış politika, temel hizmet alanları kadar önemli bir beka meselesi olarak görüyorum.
Erdoğan: "Kültür sanat meselesini en az terörle mücadele, dış politika, temel hizmet alanları kadar önemli bir beka meselesi olarak görüyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:52 Kaynak: AA
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