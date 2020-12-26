Erdoğan: "Yapısal reformları hızlandırarak, içine hapsedilmeye çalışıldığımız faiz, kur, enflasyon şer üçgenini kırarak üretim ve istihdam merkezli... - Son Dakika

Erdoğan: "Yapısal reformları hızlandırarak, içine hapsedilmeye çalışıldığımız faiz, kur, enflasyon şer üçgenini kırarak üretim ve istihdam merkezli...

26.12.2020 14:31
Erdoğan:

Erdoğan: "Yapısal reformları hızlandırarak, içine hapsedilmeye çalışıldığımız faiz, kur, enflasyon şer üçgenini kırarak üretim ve istihdam merkezli bir sistem kurmakta kararlıyız."

Erdoğan: "Yapısal reformları hızlandırarak, içine hapsedilmeye çalışıldığımız faiz, kur, enflasyon şer üçgenini kırarak üretim ve istihdam merkezli bir sistem kurmakta kararlıyız."

Enflasyon, İstihdam, Faiz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Yapısal reformları hızlandırarak, içine hapsedilmeye çalışıldığımız faiz, kur, enflasyon şer üçgenini kırarak üretim ve istihdam merkezli... - Son Dakika


Son Dakika

Koca vahşeti! Vücuduna kesikler attığı eşinin bileziklerini almak için parmağını kırdı Son Dakika: Asgari ücret zammı için son toplantı 28 Aralık Pazartesi günü yapılacak Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak açıklama: 'İnsan onuruna yaraşır bir asgari ücret' talebimizin arkasındayız Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler Ünlü türkücü Engin Nurşani'ye acı veda! Eşi tabuta sarılıp hüngür hüngür ağladı Acil ameliyata aldılar! Kaybolan 1 metrelik yılbaşı süsü, evdeki köpeğin içinden çıktı Ağrı Taşlıçay'da termometre sıfırın altında 26.1 dereceyi gördü! Tüm ilçe resmen dondu İkinci kez alkollü yakalandı, cezadan kaçmak için söyledikleri pes dedirtti: Ben de memur çocuğuyum
Trabzonspor'da Majid Hosseini ile yollar ayrılıyor Trabzonspor'da Majid Hosseini ile yollar ayrılıyor         
14:30
Yasak Elma'dan ayrılan Barış Kılıç, Sadakatsiz dizisinin kadrosuna dahil oldu Yasak Elma'dan ayrılan Barış Kılıç, Sadakatsiz dizisinin kadrosuna dahil oldu         
13:59
Kahvaltıya çağırmaya gitmişti! Abisinin cansız bedeniyle karşılaştı Kahvaltıya çağırmaya gitmişti! Abisinin cansız bedeniyle karşılaştı         
13:40
"Gidecek yerim yok" diyen vatandaşa, sokağa çıkma yasağını ihlalden ceza yazıldı         
13:09
Sahibi şokta! 12 gün önce alınan sıfır arabayı böyle parçaladı Sahibi şokta! 12 gün önce alınan sıfır arabayı böyle parçaladı         
13:00
Katalogdan kadın seçtirmişler! Silah zoruyla fuhuş yaptıran çete çökertildi Katalogdan kadın seçtirmişler! Silah zoruyla fuhuş yaptıran çete çökertildi         
12:33
Bomba iddia: Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'in aylık ücreti belli oldu Bomba iddia: Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'in aylık ücreti belli oldu         
12:12
Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği isim ışıl ışıl parlıyor! Aralık ayının futbolcusu seçildi Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği isim ışıl ışıl parlıyor! Aralık ayının futbolcusu seçildi         
11:39
Ramo dizisi için kiralanan su fabrikasında olay çıktı! Fabrika sahibi jandarmayla mekana geldi Ramo dizisi için kiralanan su fabrikasında olay çıktı! Fabrika sahibi jandarmayla mekana geldi         
10:52
Doğada fotokapana yakalanan 'Dağların oğlu'na kısıtlamayı ihlalden ceza Doğada fotokapana yakalanan 'Dağların oğlu'na kısıtlamayı ihlalden ceza         
09:54
Hafter'den Türkiye'ye yönelik küstah sözler! Tüm kuvvetleri Türk askerine karşı savaşa çağırdı Hafter'den Türkiye'ye yönelik küstah sözler! Tüm kuvvetleri Türk askerine karşı savaşa çağırdı         
09:39
Eski Survivor yarışmacısı Anıl Tetik, Savaşçı dizisine dahil oldu Eski Survivor yarışmacısı Anıl Tetik, Savaşçı dizisine dahil oldu         
09:37
Görüntü Türkiye'den! Su Samuru, buz üstünde balık yerken görüntülendi Görüntü Türkiye'den! Su Samuru, buz üstünde balık yerken görüntülendi         
09:34
Tefeci aile düzenlenen operasyonla yakalandı: Vatandaşlara borç para verip tehdit etmişler Tefeci aile düzenlenen operasyonla yakalandı: Vatandaşlara borç para verip tehdit etmişler         
08:12
Adnan Oktar'ın dava dosyasında +18'lik görüntüler ve şok WhatsApp diyalogları Adnan Oktar'ın dava dosyasında +18'lik görüntüler ve şok WhatsApp diyalogları         
16:42
Instagram yine Papa'yı konuşuyor! Model fotoğrafı beğendi Instagram yine Papa'yı konuşuyor! Model fotoğrafı beğendi         
16:11
"Öğle yemeği salçalı olsun" diyen iki çocuk annesi kadın, hem dayak yedi hem de işinden oldu         
15:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2020 14:41:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdoğan: "Yapısal reformları hızlandırarak, içine hapsedilmeye çalışıldığımız faiz, kur, enflasyon şer üçgenini kırarak üretim ve istihdam merkezli... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei