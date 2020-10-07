Hastane yanındaki sulama kanalına düşen otomobilde mahsur kalan kadını hasta yakını... - Son Dakika

Hastane yanındaki sulama kanalına düşen otomobilde mahsur kalan kadını hasta yakını...

07.10.2020 15:06
Hastane yanındaki sulama kanalına düşen otomobilde mahsur kalan kadını hasta yakını..., System.String[]

ADANA'da Caner Bacaksız yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanındaki sulama kanalına düştü.

ADANA'da Caner Bacaksız yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanındaki sulama kanalına düştü. Caner Bacaksız, suya gömülen araçtan kendi imkanlarıyla kurtulurken, yanında bulunan ve araçta mahsur kalan kadını, çevredeki hasta yakını kurtardı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Yüreğir ilçesindeki Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınındaki Yeşil Bulvar'da meydana geldi. Caner Bacaksız yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına düştü. Caner Bacaksız, otomobilden kendi imkanlarıyla kurtulurken, yanında bulunan, ismi açıklanmayan kadın araçta mahsur kaldı.Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çocuğunu tedavi ettiren Şuayip Tek, kazayı görünce kanala atladı. Tek, çevredekilerin de yardımıyla kadını araçtan kurtararak sudan çıkarttı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, kanaldan çıkarılan 2 kişiyi ambulansla hastaneye götürürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.AYNI KAZAYI KENDİSİ DE YAŞAMIŞ

Şuayip Tek, yaptığı açıklamada, kendisinin de 2 yıl önce Kozan ilçesinde eşi Emine Tek ve bir arkadaşıyla birlikte otomobiliyle giderken direksiyon hakimiyetini kaybedip sulama kanalına düştüğünü kaydetti. Olay anında yaşananları anlatan Tek, "Çocuğum hastanede yatıyordu. Bir şeyler atıştırmak için dışarı çıktım. Yol kenarında yürürken karşıdan gelen araç savrularak kanala düştü. Yol kavisli olunca savruldu ve düz bir şekilde takla atmadan kanala girdi. Ben de atladım. Sürücü arkadaş camdan çıktı. İyi kötü yüzme biliyordu. Kadın ise battı. Çevredeki bir kişi ile birlikte ben kadını kolundan tutup kenara çıkardık" dedi.


Hastane yanındaki sulama kanalına düşen otomobilde mahsur kalan kadını hasta yakını...
Hastane yanındaki sulama kanalına düşen otomobilde mahsur kalan kadını hasta yakını...
Hastane yanındaki sulama kanalına düşen otomobilde mahsur kalan kadını hasta yakını...
Hastane yanındaki sulama kanalına düşen otomobilde mahsur kalan kadını hasta yakını...
Hastane yanındaki sulama kanalına düşen otomobilde mahsur kalan kadını hasta yakını...
Hastane yanındaki sulama kanalına düşen otomobilde mahsur kalan kadını hasta yakını...
Hastane yanındaki sulama kanalına düşen otomobilde mahsur kalan kadını hasta yakını...
Hastane yanındaki sulama kanalına düşen otomobilde mahsur kalan kadını hasta yakını...
Hastane yanındaki sulama kanalına düşen otomobilde mahsur kalan kadını hasta yakını...

Karaburun, Karapınar, Ereğli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hastane yanındaki sulama kanalına düşen otomobilde mahsur kalan kadını hasta yakını... - Son Dakika

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