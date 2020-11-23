Ergani Belediye Başkan Vekili Öztürk'ten çevre ve emlak borcu olan vatandaşlara çağrı - Son Dakika

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, çevre ve emlak borcu olan vatandaşların 31 Aralık'a kadar başvurmaları halinde borcunu 18 ay taksitle ödeyebileceğini, peşin ödemelerde indirim imkanlarından yararlanabileceklerini bildirdi.

Öztürk, 7256 sayılı kanun kapsamında emlak ve çevre temizlik vergilerinin yeniden yapılandırıldığını belirterek, vergi borcu bulunan vatandaşların ödeme başvurularını, belediye hizmet binasındaki vezneden yapabileceklerini belirtti.

Vatandaşların kanunun getirdiği bu imkandan yararlanmalarının kendileri için faydalı olacağını dile getiren Öztürk, mükelleflerin bu fırsattan 31 Aralık'a kadar başvurmaları halinde faydalanabileceklerini aktardı.

Öztürk, vatandaşların müracaatlarını yapmaları için gerekli alt yapıyı oluşturduklarını ifade ederek, pandemi koşullarını da göz önünde bulundurarak gerekli tedbirleri aldıklarını kaydetti.