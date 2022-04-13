Ergene'de sineklere karşı ilaçlama çalışması başlatıldı - Son Dakika
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Ergene'de sineklere karşı ilaçlama çalışması başlatıldı

13.04.2022 08:58
Ergene'de sineklere karşı ilaçlama çalışması başlatıldı

Ergene Belediyesi ekipleri, ilçe sakinlerinin daha rahat bir yaz sezonu geçirmesi amacıyla larva, sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıyor.

Ergene Belediyesi ekipleri, ilçe sakinlerinin daha rahat bir yaz sezonu geçirmesi amacıyla larva, sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, yaz aylarında sivrisineklerin üremesi için uygun zemin oluşturan su birikintileri, gölet ve sazlık alanlarda sivrisinek larvalarını kaynağında yok etmeyi hedefleyen çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Ekiplerin vatandaşların yaz aylarında büyük rahatsızlık duyduğu sivrisinek, sinek ve haşere oluşumunun önüne geçilmesi için erken dönem larva mücadelesi yürüttüğünü belirten Yüksel, ilçe genelinde bu konularla ilgili mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

Yüksel, su birikintileri ve bataklık alanlarda yürütülen larva mücadelesinde ergin aşamaya gelmeden larvaları üreme alanlarında yok etmeye yönelik çalışmaları etkin bir biçimde sürdüren ilaçlama ekiplerinin sulak alanlar başta olmak üzere, çöp konteynerleri, kanallar, fosseptik ve gübrelik alanlarda da ilaçlama yaptığını kaydetti.

Yüksel, "Haşerelerin üreme kaynağı olan sulak yerlerdeki karasinek ve sivrisinek larvalarına karşı ilaçlama çalışmaları da sürüyor. Larva ile mücadele ilçemizde yaz boyunca devam edecektir." dedi.

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Rasim Yüksel, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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