Son Dakika Haberleri: "Ergenekon" davasına bakan eski hakim FETÖ sanığı Hasan Hüseyin Özese "Silahlı terör örgütüne üye...
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"Ergenekon" davasına bakan eski hakim FETÖ sanığı Hasan Hüseyin Özese "Silahlı terör örgütüne üye...

1 saat önce

"Ergenekon" davasına bakan eski hakim FETÖ sanığı Hasan Hüseyin Özese "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

"Ergenekon" davasına bakan eski hakim FETÖ sanığı Hasan Hüseyin Özese "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 04:18 Kaynak: AA
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