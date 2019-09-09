"Ergenekon" davasına bakan eski hakim FETÖ sanığı Hasan Hüseyin Özese "Silahlı terör örgütüne üye...
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"Ergenekon" davasına bakan eski hakim FETÖ sanığı Hasan Hüseyin Özese "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 04:18 Kaynak: AA
"Ergenekon" davasına bakan eski hakim FETÖ sanığı Hasan Hüseyin Özese "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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