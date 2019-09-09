Son Dakika Haberleri: "Ergenekon" davasına bakan eski hakime FETÖ'den 10 yıl hapis
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"Ergenekon" davasına bakan eski hakime FETÖ'den 10 yıl hapis

44 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edilen ve bir dönem Ergenekon davasına da bakan eski hakim Hasan Hüseyin Özese, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edilen ve bir dönem Ergenekon davasına da bakan eski hakim Hasan Hüseyin Özese, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Hasan Hüseyin Özese ile avukatı katıldı.

Bir önceki celse verilen savcılık mütalaasına ilişkin son savunmasını yapan sanık Özese, suçsuz olduğunu iddia ederek, hakkında tüm suçlamaları reddetti.

Dosyanın karara bağlanacağı söylenen ve son sözleri sorulan sanık Özese, "Suçsuzum, beraatimi istiyorum." dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Özese'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Heyet, sanığın "Anayasayı ihlal" suçundan ise beraatine karar verdi.

Hükmün açıklanmasının ardından sanık Özese, karara tepki göstererek, "Hukuka aykırı karar. Suçum olmadığı halde böyle karar verildi." ifadesini kullandı.

Hazırlanan iddianamede, eski hakim Hasan Hüseyin Özese'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Anayasayı ihlal" suçlarından hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

Hasan Hüseyin Özese, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 04:30 Kaynak: AA
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