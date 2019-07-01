Son Dakika Haberleri: Ergenekon davasında Alpaslan Aslan ve Osman Yıldırım ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.
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Ergenekon davasında Alpaslan Aslan ve Osman Yıldırım ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

1 saat önce

Ergenekon davasında Alpaslan Aslan ve Osman Yıldırım ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Ergenekon davasında Alpaslan Aslan ve Osman Yıldırım ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı., System.String[]
Ergenekon davasında Alpaslan Aslan ve Osman Yıldırım ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:29 Kaynak: İHA
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