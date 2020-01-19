Ergin Ataman'dan TEGV için bağış etkinliği - Son Dakika

Anadolu Efes Spor Kulübü Başantrenörü Ergin Ataman, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) için anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Ataman, ING All- Star 2020 organizasyonu kapsamında gerçekleştirdiği etkinlikte, basketbolseverlere TEGV'e bağış yapma koşuluyla kendi fotoğrafının üstünde bulunduğu imzalı tişörtlerden hediye etti. Gerçekleştirilen organizasyon sayesinde TEGV'den nitelikli eğitim desteği alan çocukların eğitim hayatı için ciddi miktarda kaynak oluşturuldu. ING All-Star 2020 organizasyonunda Kırmızı Takım'ın Başantrenörü olan Ergin Ataman, ING Basketbol Süper Ligi'nden yıldız oyuncuların yer aldığı All-Star maçı öncesinde Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı için imza ve fotoğraf etkinliği gerçekleştirdi.

Yoğun ilgi gören organizasyonda basketbolseverler, ilköğrenim çağındaki çocukların çağdaş ve evrensel değerler ile cumhuriyetin temel ilkelerine sahip, donanımlı ve nitelikli bireyler olarak yetiştirilmeleri amacıyla faaliyet gösteren TEGV'e bağış yapmak ve Ergin Ataman ile tanışmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

BAĞIŞ YAPAN ZİYARETÇİLERE "ERGİN ATAMAN TİŞÖRTÜ"

TEGV standına bağış yapan basketbolseverler, ardından Anadolu Efes Spor Kulübü Baş Antrenörü Ergin Ataman ile tanışma fırsatı buldular. Ziyaretçiler Ergin Ataman'dan hediye imza aldıktan sonra başarılı antrenör ile fotoğraf çektirip unutulmaz anıların da sahibi oldular. Organizasyon kapsamında elde edilen bağışlar ise TEGV'den nitelikli eğitim desteği alan çocukların eğitim hayatlarına kaynak oluşturmak için kullanılacak.

(İHA)