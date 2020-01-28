Eric Gordon kariyer rekoru kırdı! 50 sayı... - Son Dakika
Son Dakika Spor Eric Gordon kariyer rekoru kırdı! 50 sayı... - Son Dakika Spor

Eric Gordon kariyer rekoru kırdı! 50 sayı...

6 saat önce

NBA'e 6 maçla devam edildi.

Eric Gordon kariyer rekoru kırdı! 50 sayı..., System.String[]

NBA'e 6 maçla devam edildi.


Rockets, all-star oyuncuları James Harden ve Russell Westbrook'tan yoksun sahaya çıktığı Jazz deplasmanından 126-117 galip ayrıldı.


Rockets'ı galibiyete, 50 sayıyla kariyer rekorunu kıran Eric Gordon taşıdı. Danuel House 21 sayı, 11 ribaunt, Austin Rivers 21 sayıyla mücadele etti.


Jazz'da Donovan Mitchell'ın 36, Bojan Bogdanovic'in 30 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.


- Cavaliers yenilgi serisini sonlandırdı


Cleveland Cavaliers, konuk olduğu Detroit Pistons'ı 115-100 yenerek 7 karşılaşma sonra kazandı.


Cavaliers'ta Collin Sexton 23 sayı, 5 asist, Kevin Love 20 sayı, 7 ribaunt ve Tristan Thompson 17 sayı, 11 ribauntla oynadı. Cedi Osman ise 7 sayı, 5 ribaunt, 4 asistlik katkıda bulundu.


- Sonuçlar


Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers: 100-115


Miami Heat- Orlando Magic: 113-92


Minnesota Timberwolves- Sacramento Kings: 129-133 (uzatmada)


Chicago Bulls- San Antonio Spurs: 110-109


Oklahoma City Thunder- Dallas Mavericks: 97-107


Utah Jazz- Houston Rockets: 117-126


Russell Westbrook, James Harden, Eric Gordon, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:56 
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