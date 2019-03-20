Son Dakika Haberleri: Erkek Arkadaşı Tarafından Vurulan Liseli Mine Kurtarılamadı (2)

Erkek Arkadaşı Tarafından Vurulan Liseli Mine Kurtarılamadı (2)

23 dakika önce

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDILise öğrencisi Mine Topçu'nun cenazesi Tokat Devlet Hastanesinde yapılan otopsi sonrası ailesine teslim edildi.

Erkek Arkadaşı Tarafından Vurulan Liseli Mine Kurtarılamadı (2), System.String[]
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Lise öğrencisi Mine Topçu'nun cenazesi Tokat Devlet Hastanesinde yapılan otopsi sonrası ailesine teslim edildi. Genç kızın cenazesi Artova ilçesine bağlı Aşağı Güçlü köyünde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Artova Kaymakamı Mustafa Karali, Artova Belediye Başkanı Lütfü Yalçın, Mine Topçu'nun yakınları, sınıf arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

KISKANDIĞI İÇİN VURMUŞ

Olaydan sonra gözaltına alınan M.G. ise Artova İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.G. ilk ifadesinde, kız arkadaşını kıskandığı için vurduğunu söyledi. Savcılıktaki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanan M.G.,  Çamlıbel T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 06:13 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



20 Yaşındaki Genç, Tartıştığı Liseli Kız Arkadaşını Tabanca ile Yaraladı Muharrem İnce'den MHP Milletvekili Cemal Enginyurt'a 50 Bin Liralık Dava Bosna Kasabı'na Verilen 40 Yıllık Hapis Cezası Müebbette Çevrildi Denizli'de Bir Deprem Daha Meydana Geldi!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 18:36:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erkek Arkadaşı Tarafından Vurulan Liseli Mine Kurtarılamadı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]