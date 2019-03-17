Son Dakika Haberleri: Erkek Memeleri, Kaliko Kedileri ve Kadınların Ortak Noktası

Erkek Memeleri, Kaliko Kedileri ve Kadınların Ortak Noktası

17 dakika önce

Sizce erkeklerin meme uçları, kadınların X kromozomu ve kaliko kedilerinin nasıl bir ortak noktası olabilir?

Sizce erkeklerin meme uçları, kadınların X kromozomu ve kaliko kedilerinin nasıl bir ortak noktası olabilir?

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 10:11 Kaynak: Youtube

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