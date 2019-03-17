Erkek Memeleri, Kaliko Kedileri ve Kadınların Ortak Noktası

Sizce erkeklerin meme uçları, kadınların X kromozomu ve kaliko kedilerinin nasıl bir ortak noktası olabilir?

Sizce erkeklerin meme uçları, kadınların X kromozomu ve kaliko kedilerinin nasıl bir ortak noktası olabilir?

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