Erkek Memeleri, Kaliko Kedileri ve Kadınların Ortak Noktası
17 dakika önce
Sizce erkeklerin meme uçları, kadınların X kromozomu ve kaliko kedilerinin nasıl bir ortak noktası olabilir?
Sizce erkeklerin meme uçları, kadınların X kromozomu ve kaliko kedilerinin nasıl bir ortak noktası olabilir?
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 10:11 Kaynak: Youtube
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun Kulağını Çek
Erdoğan, Avrupa Parlamentosunun Türkiye Kararını Eleştirdi: Keşke Öyle Bir Karar Alsalar
Engelli Kadına Cinsel İstismar! 3 Kişi Tutuklandı
Erken Doğan Buzağıyı Evinde Besliyor