Ermenistan'ın saldırıları nedeniyle köylerini boşaltan Azerbaycanlılar okullara sığınıyor - Son Dakika

Ermenistan'ın saldırıları nedeniyle köylerini boşaltan Azerbaycanlılar okullara sığınıyor

07.10.2020 11:06

Çatışma bölgesine yakın köylerde yaşayan ve Ermenistan ordusunun saldırılarına maruz kalan Azerbaycanlılar, can güvenlikleri için okul ve kamu binalarına sığınıyor.

Çatışma bölgesine yakın köylerde yaşayan ve Ermenistan ordusunun saldırılarına maruz kalan Azerbaycanlılar, can güvenlikleri için okul ve kamu binalarına sığınıyor.

Çatışmanın merkezi Dağlık Karabağ'ın doğusundaki Ağcabedi ve Ağdam'a bağlı Ahmedağalı, Sarıcali, Çemenli, Zengişalı, Karadağlı, Efetli ve Şahseven köyleri, 27 Eylül'den bu yana aralıksız topçu saldırılarının hedefinde.

Köylüler, 10 gündür, geçimlerini sağladıkları hayvanlarını geride bırakıp bölgelerinden göç ediyor.

Azerbaycan'daki yerel makamlar, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle eğitimin yapılmadığı Ağcabedi'deki okullara yerinden olmuş köylüleri yerleştiriyor. Köylüler, yerleştirildikleri sınıflarda Azerbaycan ordusunun zafer kazanması ve en kısa zamanda evlerine dönebilmek için dua ediyor.

Ağdam'ın Sarıcalı köyünden olduğunu belirten 63 yaşındaki Ahmed Abbas, "Ahmedağalı, Sarıcali, Çemenli, Zengişalı, Karadağlı köyleri arasında 700 ila 800 metre mesafe bulunuyor. Çatışmanın patlak vermesi üzerine hasta, yaşlı, kadın ve çocukların köyden çıkarılması uygun görüldü." dedi.

Ordunun ve köydeki gençlerin yerinde kaldığını, bölgeleri korumaya devam ettiğini aktaran Abbas, "Topraklarımız azat edilene kadar savaşmaya devam edeceğiz. Ben 63 yaşındayım ve orduya 2 defa gittim. Gerekirse tekrar giderim, köyüme dönmek istiyorum." diye konuştu.

"Çocuklar korktukları için geldik"

Bir başka Sarıca köyü sakini olan Sahibe Alişov da komşuları gibi evlerini terk edip Ağcabedi'deki okula sığınanlar arasında.

Ermenistan'ın top atışlarından korkmadığını belirten Alişov, "Gerekirse biz de yardıma gideriz. Karabağ bizimdir ve bizim kalacak. Top atıyorlardı ve kaçmak zorundaydık." ifadelerini kullandı.

Evine top mermilerinin düştüğünü ve büyük oranda zarar gördüğünü aktaran Alişov, "İyi ki çıktık yoksa orada can güvenliğimiz olmayacaktı. Ailem 5 kişi ve 2 oğlum orduda görevde." şeklinde konuştu.

"Şahsen orada kalırdım ancak çocuklar korktukları için geldik." diyen Alişov, geride bıraktıkları hayvanlarını merak ettiklerini, köyde kalan bazı gençlerin onlara baktığını belirtti.

"Köyümüzde, saldırılar nedeniyle yaralananlar oldu"

Şahseven köyüne top mermilerinin yağmur gibi yağması üzerine köy ahalisiyle birlikte evlerinden çıkmak zorunda kaldıklarını belirten Günay Mustafa, yaşadıklarını, "3 çocuğum var. Biri felçli. Çocuklarım için kaçmamız gerekiyordu. Köyümüzde saldırılar nedeniyle yaralananlar oldu. Evlerimiz hasar gördü." diye anlattı.

Hükümetin temel ihtiyaçlarını karşıladığını söyleyen Mustafa, "Ancak zor koşullar içindeyiz. En kısa zamanda köyümüze dönmek, öz topraklarıma kavuşmak istiyoruz." temennisinde bulundu.

"Evimize bomba attılar"

Diğer köylüler gibi Ağcabedi'deki bir okulda yaşam mücadelesi veren Sultan Kerim de Ermenistan'ın köylerini vurmasına sert tepki gösterdi.

Oturduğumuz eve birden saldırılar gerçekleştirmeye başladılar diyen Kerim, "Bomba ve roketler attılar. Kadın ve çocukların hepsi korktu. Evimizi, hayvanlarımızı her şeyimiz geride bırakıp bir tek canımız için evimizi terk ettik." dedi.

Ermenistan'ın saldırıları nedeniyle köylerini boşaltan Azerbaycanlılar okullara sığınıyor
Ermenistan'ın saldırıları nedeniyle köylerini boşaltan Azerbaycanlılar okullara sığınıyor
Ermenistan'ın saldırıları nedeniyle köylerini boşaltan Azerbaycanlılar okullara sığınıyor
Ermenistan'ın saldırıları nedeniyle köylerini boşaltan Azerbaycanlılar okullara sığınıyor

Ermenistan, Çatışma, Kamu, Okul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ermenistan'ın saldırıları nedeniyle köylerini boşaltan Azerbaycanlılar okullara sığınıyor - Son Dakika

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