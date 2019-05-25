Son Dakika Haberleri: Eruh'ta PKK'lı teröristlerin silah ve mühimmatı ele geçirildi

Eruh'ta PKK'lı teröristlerin silah ve mühimmatı ele geçirildi

1 saat önce

SİİRT'in Eruh ilçesinde düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlere ait toprağa gömülü kalaşnikof tüfek ile mühimmat ele geçirildi.

Eruh'ta PKK'lı teröristlerin silah ve mühimmatı ele geçirildi, System.String[]
SİİRT'in Eruh ilçesinde düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlere ait toprağa gömülü kalaşnikof tüfek ile mühimmat ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından geçen Çarşamba günü Eruh Şeyhömer Dağı bölgesinde, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik 'Kurt Kapanı 2019-01' operasyonu düzenlendi.  Operasyon kapsamında bölgede yapılan aramalarda toprağa gömülü 2 kalaşnikof tüfek ile bu tüfeğe ait 4 şarjör ve 636 fişek ele geçirildi. 
Operasyonla ilgili Siirt Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı, başta terörle mücadele görevleri olmak üzere, kamu düzeni ve huzurun devamı ile genel emniyet ve asayişin sağlanması için milletinin emrinde, kararlılıkla görevine devam etmektedir" denildi.


- Eruhsiirt
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 04:07 Kaynak: DHA
Siirt, PKK, Güncel
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