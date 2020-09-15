Eruh'ta toplu sera açılışı yapıldı - Son Dakika

Seradan görüntüler

Vali Hacıbektaşoğlunun sera açılışına katılım

Sera içi hasat görüntüsü

Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun açıklaması

Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun Eruh Halk Eğitim Merkezini ziyaret etmesi Eruh'ta toplu sera açılışı yapıldı

SİİRT( AA)- Eruh'ta toplu sera açılışı gerçekleştirildi.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, üreticilere katkı sunmak amacıyla son 5 yılda yaklaşık 260 milyon lira destek verildiğini söyledi.

İl genelindeki seraların büyüklüğünün 5 bin metrekareyi aştığını işaret eden Hacıbektaşoğlu, şöyle konuştu:

"İlimizde hayvancılık ve tarım da ciddi bir potansiyeli var. Eruh, Baykan, Şirvan ve Pervari'de çok önemli bir gelir kaynağı. Tabii bunu yeniden teknik ve modern bir üretimle hayata geçirmek, ilimizin tarımsal üretimi için bir dinamo haline getirmek için yoğun projelerimiz ve çabalarımız devam ediyor."

Vali Hacıbektaşoğlu daha sonra serayı dolaşarak işçilerle salatalık hasadını yaptı.

Eruh Tarım ve Orman İlçe Müdürü Cumali Nas, fıstıkçılığa ve hayvancılığa alternatif teknik üretim olarak bu yıl sera projesi uyguladıklarını aktararak, şöyle "Dekardan ortalama 15- 18 ton arası verim bekliyoruz." dedi.

Sera açılışının ardından Vali Hacıbektaşoğlu ve beraberindekiler, Eruh Kaymakamlığı bünyesinde faaliyet gösteren "Şal-Şapik" atölyesinde incelemede bulundu.