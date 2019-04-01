Son Dakika Haberleri: Erzincan'da 15 Yıl Sonra MHP Kazandı

Erzincan'da 15 Yıl Sonra MHP Kazandı

30 dakika önce

ERZİNCAN'da MHP, 15 yıl sonra belediye başkanlığını kazandı.

Erzincan'da 15 Yıl Sonra MHP Kazandı, System.String[]
ERZİNCAN'da MHP, 15 yıl sonra belediye başkanlığını kazandı. Kentte 2004 yılndan bu yana AK Partili adaylar başkanlık yapıyorduerdi. 

Erzincan'da 2014 yılında gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimleri'nde seçmenlerin yüzde 54.71'inin oyunu alan AK Partili Cemalettin Başsoy belediye başkanı oldu. MHP, yüzde 30.14'lük oy oranıyla ikinci oldu. Erzincan'ın 8 ilçesinde ise 4 ilçeyi AK Parti, 4 ilçeyi ise MHP kazandı.

Erzincan'da dün yapılan seçimlerin resmi olmayan sonucuna göre MHP'li Bekir Aksun, kullanılan oyların yüzde 42.36'sını alarak kentin yeni belediye başkanı oldu. 1999-2004 döneminde Erzincan Belediyesi'ni yöneten MHP, 15 yıl sonra seçimi kazanmayı başardı. Erzincan'da AK Parti adayı ise oyların yüzde 33'ünü alabildi. Merkez ilçeyi kaybeden AK Parti, 5 ilçede belediye başkanlığı kazanırken, MHP 3 ilçede başkan çıkardı. 

YENİ BAŞKANLAR VE PARTİLERİ

MHP Erzincan'da ilde Bekir Aksun,   Kemah'ta Osman Kemal Aslan, Kemaliye'de  Mehmet Karaman ve  Otlukbeli'de Yusuf Tektaş ile seçimleri kazanırken,  AK Parti  Çayırlı'da  Atınç Bahadır, İliç'te  Mustafa Gürbüz, Refahiye'de  Çakmak Paçacı, Tercan'da  Lokman Gültekin ve  Üzümlü'de  Ahmet Sazlı ile belediye başkanlıklarını aldı, 

- Erzincan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:19 Kaynak: DHA

Bekir Aksun, AK Parti, MHP, Erzincan, Politika
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