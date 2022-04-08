Erzurum'da buzlu yolda kayan yolcu otobüsü istinat duvarına çarptı - Son Dakika
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Erzurum'da buzlu yolda kayan yolcu otobüsü istinat duvarına çarptı

08.04.2022 23:04
Erzurum'da buzlu yolda kayan yolcu otobüsü istinat duvarına çarptı

Erzurum'da kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda kayan yolcu otobüsü istinat duvarına çarparak durdu.

Erzurum'da kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda kayan yolcu otobüsü istinat duvarına çarparak durdu.

Nurettin Çakmak'ın kullandığı 23 BY 11 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışının etkili olduğu Erzurum- Çat kara yolunun Karayolları Bakımevi mevkisinde kayarak istinat duvarına çarptı.

Kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

Yaralananın olmadığı kazada otobüsteki 30 yolcu ekiplerce tahliye edilerek firmanın gönderdiği araçlarla il merkezine götürüldü.

Sürücü Çakmak, AA muhabirine, yolda ilerlerken aniden otobüsün kaydığını söyledi.

Yolun bir tarafının uçurum olduğunu ifade eden Çakmak, "Araç uçuruma giderken 'Bu kadar yolcunun vebali benim boynumda, uçuruma gidersek hepsi ölür.' dedim ve aracın yönünü duvara çevirdim. Rabbime çok şükür kurtulduk." dedi.

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Erzurum, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Erzurum'da buzlu yolda kayan yolcu otobüsü istinat duvarına çarptı - Son Dakika
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