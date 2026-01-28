Erzurum\'da Çocuklara Eğitici Eğitim Programı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Çocuk Danışma Kurulu 2025 yılı I. Toplantısında alınan tavsiye kararları ve faaliyet planı kapsamında, Erzurum'da çocuklara yönelik Eğitici Eğitimi Programı gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut'un koordinesinde, Erzurum Çocuk Hakları İl Komitesi ve Yürütme Kurulu üyesi 12-17 yaş aralığındaki çocuklara yönelik düzenlenen eğitim, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binası konferans salonunda yapıldı.

Programda; dijital okuryazarlık, akran zorbalığı ve siber zorbalık konuları ele alındı.

Eğitim programı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Mehmet Furkan Gündoğdu, Muhammed Vehbi Yakut ve Mehmet Fatih Karaman tarafından verildi. Programda çocuklara; dijital dünyada güvenli davranış, zorbalık türleriyle mücadele yöntemleri ve çocuk hakları perspektifinden farkındalık kazandırılması amaçlandı.

Program sonunda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, eğitime katkı sunan Mehmet Furkan Gündoğdu ve Muhammed Vehbi Yakut'a teşekkür belgesi takdim etti.

Hasan Aykut: "Çocuklarımızı dijital risklere karşı bilinçlendirmek önceliğimiz"

Programla ilgili değerlendirmelerde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, çocukların dijital dünyada karşılaştıkları risklere dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımızın dijital dünyada karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçli, haklarını bilen ve kendini ifade edebilen bireyler olarak yetişmesi bizim için büyük önem taşıyor. Bu eğitimlerle çocuklarımızın yalnızca bilgi alan değil, aynı zamanda bilgiyi paylaşan ve akranlarına rehberlik eden bireyler olmalarını hedefliyoruz."

Aykut, çocuk hakları temelli çalışmaların il genelinde artarak devam edeceğini belirterek, eğitime katkı sunan eğitmenlere ve paydaş kurumlara teşekkür etti.

Öte yandan eğitime katılan Çocuk Hakları Komitesi Yürütme Kurulu Üyeleri, aldıkları bu eğitimleri kendi okullarında öğrenci arkadaşlarına aktararak akran eğitimi modeliyle yaygınlaştıracak. Çalışmanın, çocukların daha güvenli, bilinçli ve hak temelli bir dijital ortamda var olmalarına katkı sunması hedefleniyor. - ERZURUM