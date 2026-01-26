Erzurum\'da Karda Rafting Keyfi

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Macera Off-road Arama, Kurtarma ve Doğa Sporları Kulübü üyeleriyle birlikte yaban hayvanları için yemleme yaptı daha sonra karda bot raftingi yaptı.

Vali Mustafa Çiftçi macera tutkunlarıyla birlikte Söğütlü Köyü'nde kar üzerinde off-road ve rafting yaptı. Vali Çiftçi, kentin saklı güzelliklerini ortaya çıkarmak ve tanıtmak için yapılan çalışmalara destek vermeye devam ediyor. Macera severler, kente yaklaşık 20 km uzaklıktaki Söğütlü köyünde kar üzerinde off-road ve rafting yaptı. Vali Çiftçi ve Macera Off-Road Doğa Sporları ekibi, normal şartlarda azgın nehir sularında yapılan raftingi bu defa Erzurum'un karlı dağlarında botla kar üzerinde yaptı. Metrelerce yüksekten botla aşağı inen macera tutkunları zaman zaman adrenalin dolu anlar yaşadı.

"Sadece kayak değil; her tür kış sporları yapılabilir"

Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum'un her mevsimde farklı, doğa ile baş başa ve heyecan dolu aktiviteleri yapacak potansiyele sahip olduğunu ifade ederek, "Bu hafta sonu pazar günü, Macera Off-road Arama, Kurtarma ve Doğa Sporları Kulübüyle Aziziye ilçesi Söğütlü Kırsal Mahallemizde yaban hayvanları için önce yemleme faaliyeti yaptık, ardından donmuş gölete doğru karda bot raftingi gerçekleştirdik. Erzurum'da sadece kayak değil; her tür kış sporları yapılabilir, ekstrem sporlar için de son derece elverişli, büyük bir coğrafya. Etkinliklerimiz haftaya buz duvarı tırmanışıyla ve lastik raftingiyle devam edecek inşallah. Erzurum'a bu deneyimleri yaşamaya bekleriz" dedi.

"Herkesi Erzurum'a davet ediyoruz"

Macera Off-road Arama, Kurtarma ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş "Karla kaplı arazide doğada yaşayan yaban hayvanlarını da unutmadık. Önce onlar için doğaya yem koyduk. Daha sonra hep birlikte Erzurum'un güzel bir gününde Aziziye ilçemiz Söğütlü Kırsal Mahallesi'nde, Valimiz Mustafa Çiftçi ile birlikte adrenalin dolu bir karda bot raftingi yaptık. 40-60 km hızla yamaçtan donan gölete doğru bir yolculuk yaptık. Erzurum her türlü spora müsait bir coğrafyaya sahip. Biz de bunları keşfedip insanlara aktarmaya çalışıyoruz" diye konuştu. - ERZURUM