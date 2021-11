Erzurum'da kış mevsimi trafik tedbirleri - Son Dakika

Erzurum Valiliği'nde kış mevsimi öncesi il genelinde bir dizi trafik tedbirleri alındı.

Erzurum Valisi Okay Memiş yaptığı azılı açıklama ile kamu kurum ve kuruluşlarını tedbirler konusunda uyardı.

Denetimlerin artmasıyla trafik kazası sonucu meydana gelen can kayıplarında azalma olduğu, denetimlerin azaldığı dönemlerde ise can kayıplarının arttığını dile getiren Vali Memiş, "Denetim ve can kaybı arasında ters orantılı bir ilişki bulunduğu gerçeğinden hareketle, trafik ekiplerinin özellikle şehirlerarası karayollarında ve şehir içi kavşak noktaları ile ana güzergahlarda ekip ve yaya olarak görünür olması ve mümkün olduğunca trafik denetimine dönük faaliyet göstermeleri son derece önem arz etmektedir" dedi.

Trafik kazaları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının yüzde 50 oranında azaltılmasını hedefleyen Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı, 100 bin kişi başına trafikteki can kaybı yüzde 13,4'ten yüzde 5,8'e düşürülerek ülkemiz adına başarılı bir şekilde hayata geçirildiğini ifade eden Vali Memiş, "Trafik güvenliğindeki başarı trendinin istikrarlı bir şekilde devam ettirilmesi ve ülkemizde trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik kısa ve orta vadedeki hedeflere yönelik olarak hazırlanan ve 2021/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi olarak yayınlanan 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ile 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı önümüzdeki süreçte çalışmalarımıza rehberlik edecektir.

Bu doğrultuda; polis ve jandarma trafik birimlerinin mevsimsel koşulları dikkate alarak bir plan dahilinde hedefe yönelik faaliyet yürütmesi, denetimin yanında koordinasyonu sağlaması ve sürücü davranışını olumlu yönde değiştirme yöntemlerinin başında gelen kural ihlali yapsın veya yapmasın sürücülerle yüz yüze temas ederek iletişim kurması/yönlendirmesi, karayolu güvenliği bilinci oluşturulması açısından son derece önemlidir" diye konuştu.