Erzurum'da sokağa çıkma kısıtlaması drone ile havadan görüntülendi - Son Dakika

Erzurum Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı kenti havadan görüntüledi.

İl Emniyet Müdürlüğünce drone ile görüntülenen şehrin sessizliğe bürünmüş halini ve sokaklarını görüntüleyen ekipler, aynı zamanda çalışmaları da kameraya yansıdı.

Şehrin ana caddeleri ile parklarda rutin kontrollerini sürdüren polislerin kontrol noktalarında görevlerini icra etikleri anlarda havadan kayıt altına alındı.

Ekiplerin ayrıca, mesire alanlarını kontrol ettiği anlar da görüntülere yansıdı.