Erzurumspor, evinde Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı

Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Erzurum'da oynanan mücadelede kazanan çıkmadı.

Erzurumspor 29. dakikada Kaan Kanak'ın golüyle öne geçerken Antalyaspor'da Veysel Sarı 60. dakikada maça eşitliği getirdi. 53'te Ersan Adem'in yerine oyuna daihl olan Gökdeniz Bayrakdar, 65'te Antalyaspor'u üstünlüğe taşıdı. 85'te Ricardo Gomes skoru belirledi.

GALİBİYETE HASRET KALDILAR

Alınan bu sonucun ardından Erzurumspor 9 puana yükselirken, galibiyet özlemi 6 maça çıktı. Antalyaspor 10 puana ulaştı ve 3 puan hasreti de 7 maça ulaştı. Ligin bir sonraki haftasında Erzurumspor, Konyaspor deplasmanına gidecek. Antalyaspor sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak.