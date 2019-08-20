Erzurumspor, Merthan Açıl ile anlaştı
56 dakika önce
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, stoper Merthan Açıl ile prensipte anlaştı.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:34 Kaynak: AA
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, stoper Merthan Açıl
ile prensipte anlaştı.
Mavi-beyazlı takımın resmi Twitter
hesabından yapılan açıklamaya göre, 37 yaşındaki stoper Merthan Açıl ile prensipte anlaşma sağlandı.
Açıklamada, son olarak Ümraniyespor'da forma giyen Açıl ile sağlanan anlaşmaya ilişkin "Merthan Açıl Erzurumspor'umuzda. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.
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