Son Dakika Haberleri: Erzurumspor, Merthan Açıl ile anlaştı
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Erzurumspor, Merthan Açıl ile anlaştı

56 dakika önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, stoper Merthan Açıl ile prensipte anlaştı.

Erzurumspor, Merthan Açıl ile anlaştı, System.String[]
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, stoper Merthan Açıl ile prensipte anlaştı.
Mavi-beyazlı takımın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, 37 yaşındaki stoper Merthan Açıl ile prensipte anlaşma sağlandı.
Açıklamada, son olarak Ümraniyespor'da forma giyen Açıl ile sağlanan anlaşmaya ilişkin "Merthan Açıl Erzurumspor'umuzda. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.
Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Merthan Açıl, Twitter, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:34 Kaynak: AA
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