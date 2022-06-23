Esenler'de alev alev yanan minibüs hurdaya döndü - Son Dakika
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Esenler'de alev alev yanan minibüs hurdaya döndü

23.06.2022 17:25

Esenler'de alev alev yanan minibüs hurdaya döndü Esenler'de park halindeyken yangın çıkan minibüs alevlere teslim oldu.

Esenler'de alev alev yanan minibüs hurdaya döndü

İSTANBUL - Esenler'de park halindeyken yangın çıkan minibüs alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, minibüs küle döndü.

Olay Esenler Giyimkent Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre saat 16.30 sıralarında 34 M 4720 plakalı minibüsten, park halindeyken bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Yangın kısa sürede büyüdü minibüsü sardı. Araç alev alev yanmaya başladı. Yangın paniğe neden olurken, vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, minibüs küle döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenler'de alev alev yanan minibüs hurdaya döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenler'de alev alev yanan minibüs hurdaya döndü - Son Dakika
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