Olay Esenler Giyimkent Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre saat 16.30 sıralarında 34 M 4720 plakalı minibüsten, park halindeyken bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Yangın kısa sürede büyüdü minibüsü sardı. Araç alev alev yanmaya başladı. Yangın paniğe neden olurken, vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, minibüs küle döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Esenler'de alev alev yanan minibüs hurdaya döndü - Son Dakika

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