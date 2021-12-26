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Esenler'de antika pazarı açıldı - Son Dakika

Esenler'de antika pazarı açıldı

26.12.2021 09:46
Esenler'de antika pazarı açıldı

Esenler'de nostalji severlerin yüzünü güldürecek "Avas Antika Pazarı" kapılarını açtı.

Esenler'de nostalji severlerin yüzünü güldürecek "Avas Antika Pazarı" kapılarını açtı. 500'e yakın tezgahın kurulduğu pazarda, gramofondan plağa, nostaljik radyodan antika telefona kadar pek çok ürün meraklılarıyla buluştu.

Esenler Belediyesi ile Tarih ve Nostalji Derneği iş birliğinde bugün açılışı gerçekleşen "Antika Pazarı" ziyaretçileri tarihte keyifli bir yolculuğa çıkardı. Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi Kapalı Pazar Alanı'nda kurulan pazarda, antika ve ikinci el ürünler büyük ilgi gördü. Pazarın açılış kurdelesini Esenler Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Taşçı, Esenler Belediyesi Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mazhar Bağlı ile Tarih ve Nostalji Derneği Başkanı Haşim Albayrak kesti. İçerisinde 500'e yakın tezgahın kurulduğu pazarda kadın girişimcilerden oluşan 'Nar Kooperatifi' de kurdukları tezgahta el emeği ürünlerinin satışını gerçekleştirdi. Programda Hababam Sınıfı'nın gülen çocuğu Tuncay Akça, Hayta İsmail'i Ahmet Arıman ve sınıfın yakışıklı öğrencilerinden Teoman Ayık'ın bir araya gelerek kurduğu 'Yeşilçam Vokal Grubu' da en sevilen Hababam şarkılarını seslendirerek ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı. Programda mehteran takımı da büyük beğeni topladı. Her cumartesi antika mezadının yapılacağı ve sahafların yer alacağı pazar, nostalji severlerin yeni durağı olacak.

ESKİ GÜNLER GÖZÜMÜZDE CANLANDI

Antika Pazarı'nı ziyaret eden Vefiye Toprak Kuzu, "Antikalar çok ilgimi çekti, Çok güzel şeyler var burada çok duygulandık belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Hemen hemen her şey var, her şeyin bir hatırası var, Eski günler gözümüzün önünde canlandı" diye konuştu.

Ahmet Can Bozkurt ise "Antika pazarında eski saatler var, saatlerin dışında birçok ürün var ama benim dikkatimi saatler çekti, bu saatler kurmalı saatler eski zamanı geriye alamazsınız ama bu saatlere bakarak eskiyi yad edebilirsiniz. Herkesin antikayla ilgilenmesi bence çok güzel, Esenler Belediyesi'nin ellerine sağlık" dedi.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDERİZ

Antika Pazarı açılışına seslendirdikleri şarkılarla renk katan Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i Ahmet Arıman, "Esenler Belediyesi'nin misafiriyiz, Antika Pazarına geldik. Belediyenin böyle güzel etkinlikleri gerçekleştirmesi çok güzel bir şey buradan başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Hababam Sınıfı'nın gülen çocuğu Tuncay Akça ise "Çok güzel bir ortam var ben çok sevdim, bu işte emeği geçen herkese çok teşekkür ederim, hayırlı uğurlu olsun. İnsanlar, eski tozlu raflarından güzel kullanmadıkları antikalarını çıkarıyorlar ve burada bir alışveriş gerçekleştiriliyor ben çok memnun oldum" ifadelerini kullandı.

Teoman Ayık da "Biz bugün Esenler Belediyesi'nin gerçekleştirmiş olduğu Antika Pazarı açılışına geldik, ben dolaştım pazarı gerçekten çok güzel, çok ilginç antikalar gördüm. Her şey çok güzeldi. Teşekkür ederim" dedi.


Esenler'de antika pazarı açıldı
Esenler'de antika pazarı açıldı
Esenler'de antika pazarı açıldı
Esenler'de antika pazarı açıldı
Esenler'de antika pazarı açıldı
Esenler'de antika pazarı açıldı
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Hababam Sınıfı, Adem Baştürk, Hasan Taşçı, Esenler, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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