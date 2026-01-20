İETT otobüsü otoparka daldı - Son Dakika
İETT otobüsü otoparka daldı

20.01.2026 12:56
İstanbul Esenler'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği İETT otobüsü hızla otoparka girerek araçlara çarptı. Meydana gelen kazada çok sayıda araç hasar aldı.

İstanbul Esenler'de İkitelli Garajı ile Taksim arasında sefer yapan 89C hat numaralı İETT otobüsü, Uludağ Caddesi'nde seyir halindeyken şoförünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu, ilk önce kaldırıma çıktı ardından, yol kenarındaki otopark ve oto yıkamacıya çarptı.

ARAÇLARDA VE İŞLETMEDE HASAR OLUŞTU

Kaza nedeniyle park halindeki bazı araçlarda ve işletmede hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

İstanbul, Esenler, Güncel, Yaşam, İETT, Son Dakika

