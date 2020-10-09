Esenyurt'ta yangın - Son Dakika

Esenyurt'ta 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan ve yan binaya da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Süleymaniye Mahallesi 772. Sokak'ta 5 katlı binanın çatı katında, henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Apartmandakiler kısa sürede tahliye edilirken alevler yan taraftaki binaya da sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.