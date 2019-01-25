Son Dakika Haberleri: Esenyurtlu Miniklerin Sömestr Keyfi

Esenyurtlu Miniklerin Sömestr Keyfi

24 dakika önce

Esenyurt Belediyesi öğrencilerin yarıyıl tatilini daha eğlenceli ve dolu geçirebilmeleri için Sömestr Şenliği düzenledi.

Esenyurtlu Miniklerin Sömestr Keyfi, System.String[]
Esenyurt Belediyesi öğrencilerin yarıyıl tatilini daha eğlenceli ve dolu geçirebilmeleri için Sömestr Şenliği düzenledi. Kültür İşleri Müdürlüğü'nün kültür sanat etkinlikleri kapsamında 23-24 Ocak tarihlerinde Esenyurt Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiği etkinliğe çok sayıda öğrenci aileleriyle birlikte katıldı. Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe de şenliğe katılarak etkinlikleri izledi.

"Hedeflerimize sizinle ulaşırız"

Şenlikte çocuklar sahneye çıkıp şarkı söylediler. Erkan Obüs ve oğlu Kaan Obüs'ün animasyon, kukla ve jonglör gösterilerini izlediler. Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe yaptığı konuşmada yapılan gösterileri çok beğendiğini belirterek, "Sizler iyi insanlar olun. Bizim doktor, hemşire olmadan önce iyi bir insan olmamız lazım. Bunu yaptıktan sonra zaten iyi mühendis, iyi doktor olursunuz. Anne ve babanızın ve öğretmenlerinizin sözünden çıkmayın. Hayvanları çok sevin, onların aç kalmamasını sağlayın. Size güveniyorum. Bizim hedeflerimiz var, bizi onlara siz ulaştıracaksınız. Sizi çok seviyorum" dedi.

Çocuklarla yakından ilgilenip fotoğraf çektiren Başkan Alatepe, program sonunda çocuklara boyama kitabı hediye etti. İki gün süren şenliklerde öğrenciler ebeveynleriyle birlikte sahnede yarıştı. Erkan Obüs ve Çilli'nin kukla gösterisiyle kahkahalara boğuldu. Etkinliklerde miniklere animasyon, yüz boyama, palyaço, jonglör ve sihirbaz gösterileri sunulurken ücretsiz olarak pamuk şeker ve patlamış mısır ikramı yapıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:33 Kaynak: İHA

Ali Murat, Esenyurt Belediyesi, Esenyurt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'de Hükümetin Kapalı Olması Nedeniyle 'NASA' Çalışanları Tuvalet Temizleyecek Kılıçdaroğlu ile Ortak Açıklama Yapan Akşener, İttifak Sürecini Esprili Bir Şekilde Anlattı: İntiharın Eşiğine Geldiler

Son Dakika! AYM Başkanlığına Mevcut Başkan Zühtü Arslan Seçildi Almanya'da Görüp Ekmeye Başladığı Meyvenin Kilosunu 10 TL'den Satıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 12:57:32. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esenyurtlu Miniklerin Sömestr Keyfi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]