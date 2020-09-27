Son dakika haberleri... Esenyut'taki silahlı saldırıda 5 gözaltı - Son Dakika

Esenyurt'ta 3 taksicinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.

Esenyut'ta aralarına husumet bulunan taksicilerden 2'si kardeş 3 kişi ölmüş, 2 kişi de yaralanmıştı. Olayın ardından Gayrettepe Asayiş Cinayet Büro Amirliği ekipleri faillerin yakalanması için çok yönlü çalışma başlatmıştı. Polis ekipleri olaya karıştıkları belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Gayrettepe Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheliler sorguya alındı.

Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

(İHA)