Esev'le 'SANATA Yolculuk' Sergisi

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Esenler Sanat Evi (ESEV) öğrencileri tarafından hazırlanan "Sanata Yolculuk" resim sergisi, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde açıldı. Yoğun ilginin gösterildiği serginin açılışını ESEV Genel Sanat Yönetmeni Abdülbaki Kömür, ESEV resim eğitmeni Dilara Palabıyık ile birlikte gerçekleştirdi.

BU ÇALIŞMALAR BENİM İÇİN ÖDÜL

Çalışmaları hazırlayan karakalem ve yağlı boya öğrencilerinin büyük çoğunluğunun resim sanatıyla ilk defa ilgilenen kişiler olduklarını belirten ESEV Resim Eğitmeni Dilara Palabıyık, "Öğrencilerin ilk çalışmaları, sanata yolculuktaki ilk adımları olduğu için serginin ismini 'Sanata Yolculuk' koyduk. Sergiyle ilgili çok güzel yorumlar aldık. Beklediğimden daha iyi performanslar ortaya çıktı. Öğrencilerimin kısa bir zamanda bu kadar ilerleme kaydetmelerinibeklemiyordum. Bu çalışmalar benim için adeta bir ödül oldu" dedi.

14 NİSAN'A KADAR AÇIK

Her yaştan 18 öğrencinin, karakalem ve yağlı boya çalışmalarından oluşan otuz eserin yer aldığı sergi, 14 Nisan Cuma gününe kadar Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak.