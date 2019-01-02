Son Dakika Haberleri: Eşini ve 7 Aylık Bebeğini Darbettiği İddiası

Eşini ve 7 Aylık Bebeğini Darbettiği İddiası

1 saat önce

Ağladığı için 7 aylık bebeğini ve eşini darbettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Eşini ve 7 Aylık Bebeğini Darbettiği İddiası, System.String[]
Ağladığı için 7 aylık bebeğini ve eşini darbettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Erenköy Mahallesi Yayla Sokak'ta bir apartmanın bodrum katındaki dairede yaşayan Mehmet K, ağladığı gerekçesiyle 7 aylık bebeği M.K. ve eşi Fadime K'yi darbetti.

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli Mehmet K'yi gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada bir av tüfeği ele geçirildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından anne ve bebeği ambulansla hastaneye kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:50 Kaynak: AA

Polis, Erenköy, Selçuklu, Mehmet K, Güncel
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