Eski ABD Başkanı Trump'ın Meksika'ya füze fırlatmayı önerdiği iddiası - Son Dakika
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Eski ABD Başkanı Trump'ın Meksika'ya füze fırlatmayı önerdiği iddiası

07.05.2022 09:52
Eski ABD Başkanı Trump'ın Meksika'ya füze fırlatmayı önerdiği iddiası

Eski ABD Savunma Bakanı Mark Thomas Esper, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın iki kez Meksika'ya füze fırlatmayı önerdiğini iddia etti.

Eski ABD Savunma Bakanı Mark Thomas Esper, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın iki kez Meksika'ya füze fırlatmayı önerdiğini iddia etti.

Eski ABD Savunma Bakanı Mark Esper, "Kutsal Yemin" (A Sacred Oath) adlı kitabında eski ABD Başkanı Donald Trump'ın birlikte çalıştıkları dönemde Meksikalı yetkilileri ülkenin kontrolünü sağlayamamakla suçlayarak, uyuşturucu laboratuvarlarını yok etmek için kendisine iki kez Meksika'ya füze atmayı önerdiğini iddia etti. Esper, her defasında bu öneriye karşı çıktığını ancak Trump'ın "Birkaç Patriot füzesi ateşler, laboratuvarları havaya uçurabiliriz. Soran olursa da saldırıyı ABD'nin yapmadığını açıklarız" sözleriyle ısrar ettiğini belirtti.

Kitapta 2020 yılının yaz aylarında özellikle ülkenin güney sınırındaki uyuşturucu trafiğinden rahatsız olan Trump'ın kendisine iki kez bu teklifte bulunduğunu açıklayan Mark Esper, ilk duyduğunda Trump'ın şaka yaptığını düşündüğünü ancak yüzüne bakınca ifadesinden ciddi olduğunu anladığını söyledi.

Eski ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Trump döneminde yaptığı çalışmaları ve sırları Amerikan halkına anlatmak için yazdığı yeni kitabında Trump'ı "kendi çıkarlarını düşünen ve kamu hizmeti pozisyonunda bulunmaması gereken ilkesiz biri" olarak tanımlıyor.

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Kaynak: İHA

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