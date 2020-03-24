Eski belediye başkanı 2 kişiyi vurdu, intihar etti (2) - Son Dakika

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Eski belediye başkanı 2 kişiyi vurdu, intihar etti (2)
1 saat önce
ESKİ BAŞKAN DA ÖLDÜOrdu'nun Kabadüz ilçesinde, eski çalışanını silahlı yaralama suçundan tutuklandığı cezaevinden tahliye olduktan sonra bu gece yine eski çalışanı Ş.D.
ESKİ BAŞKAN DA ÖLDÜ
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde, eski çalışanını silahlı yaralama suçundan tutuklandığı cezaevinden tahliye olduktan sonra bu gece yine eski çalışanı Ş.D. ile eşini tabanca ile vurduktan sonra kendi başına da ateş eden eski belediye başkanı Orhan Aktaş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. böylece olayda hayatını kaybeden kişi sayısı 3'e yükseldi.
Görüntü dökümü
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-Olay yerinden görüntüler
-Orhan Aktaş fotoğrafı
-Detaylar
Haber-Kamera: Ahmet BAYRAK/ ORDU
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:53 Kaynak: DHA
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