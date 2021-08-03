Eski eşler tekrar bir araya geldi

Buruk bir sezon finaliyle ara veren Son Yaz dizisi cephesinde yaşanan gelişmeler hayranlarını çok şaşırtıyor. Resmi bir açıklama henüz yapılmasa da; başrollerini Ali Atay, Alperen Duymaz ve Hafsanur Sancaktutan'ın paylaştığı diziden Canan karakterine hayat veren Funda Eryiğit'in yanı sıra Şebnem Dönmez, Erdem Şanlı ve Emre Karayel ayrılmıştı. Son Yaz dizisinin yeni sezona İstanbul'da ve zaman atlamasıyla başlayacağı gelen bilgiler arasında. Son Yaz ekibine iki önemli isim katıldı.

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Son olarak Babil dizisinde İlay karakteriyle karşımıza çıkan Birce Akalay ile kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Sarp Levendoğlu ikilisinin Son Yaz dizisiyle el sıkıştığı iddia edildi.

Bir dönem birlikte Küçük Ağa dizisinde rol alan ve sette başlayan aşklarını da evlilik ile taçlandıran Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu, yeni dönemde aynı sette buluşuyor.

Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu 2014 ile 2017 yılları arasında evli kalmıştı. Zaman içinde dost kalmaya karar veren eski eşler, Küçük Ağa adlı dizi ve Deliormanlı filminin ardından bir kez daha aynı projede buluşacak.